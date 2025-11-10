Ukraine muốn đặt mua 27 hệ thống phòng không Patriot

(VTC News) -

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, dù Ukraine nhận được sự hỗ trợ từ các đồng minh, nước này vẫn luôn cần thêm viện trợ miễn là xung đột với Nga còn tiếp diễn, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột.

"Không bao giờ là đủ. Chỉ đủ khi cuộc chiến kết thúc. Và đủ khi Putin hiểu rằng ông ấy phải dừng lại”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky gặp gỡ giới truyền thông vào ngày 12/12/2023 tại Washington, DC. (Ảnh: Getty Images)

Ông Zelensky cũng đề cập rằng chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 10 diễn ra tốt đẹp, và ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp nhiều người trên thế giới e ngại về Trump.

"Chúng tôi không phải là kẻ thù của Mỹ. Chúng tôi là bạn. Vậy tại sao chúng tôi phải sợ", ông Zelensky nói.

Trong những tuần gần đây, Ukraine liên tiếp chịu các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đang tới. Hậu quả là tất cả các nhà máy nhiệt điện do công ty năng lượng quốc doanh Centrenergo vận hành đã ngừng hoạt động sau các vụ tấn công vào đêm 8/11.

Mặc dù các đồng minh của Ukraine cung cấp vũ khí và phối hợp các lệnh trừng phạt chống Nga, nhưng mức hỗ trợ hiện tại vẫn chưa đủ để ngăn Moskva và đáp ứng nhu cầu trên chiến trường.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một cuộc gọi bất ngờ với ông Putin, gây lo ngại rằng cuộc gặp thượng đỉnh không diễn ra theo kế hoạch.

Ukraine từng hy vọng nhận được tên lửa tầm xa Tomahawk từ Washington, nhưng sau cuộc gặp, ông Trump nói rằng ông muốn tránh điều này, dù không loại trừ khả năng trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng dự định gặp Tổng thống Nga tại Budapest trong tương lai gần, nhưng cuộc gặp đã bị hủy, khi ông Trump cho rằng trong bối cảnh Nhà Trắng vẫn đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình, cuộc gặp sẽ khó đạt hiệu quả.