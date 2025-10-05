Loạt VĐV cầu lông bán độ rúng động thể thao Indonesia

(VTC News) -

"Chuyện có những vận động viên cầu lông Indonesia dính vào dàn xếp tỉ số là chính xác. Có một vài người là thành viên của đội chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi phải tuân thủ các trình tự xử lý của Liên đoàn cầu lông Indonesia (PBSI) cũng như cơ quan chức năng", ông Yoppy Rosimin - Chủ tịch câu lạc bộ cầu lông PB Djarum phát biểu trên tờ Tribunews.

Theo nhiều cáo buộc xuất hiện trên mạng xã hội xứ vạn đảo, 7 vận động viên cầu lông trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia dính vào nghi án bán độ. Thậm chí, có người từng giành những huy chương cao quý. Hiện nay, PBSI chưa đưa ra bất kì thông báo cụ thể nào, cũng không tiết lộ danh tính vận động viên và giải đấu mà họ tham gia dàn xếp kết quả.

Ông Yoppy Rosimin - Chủ tịch câu lạc bộ cầu lông PB Djarum.

Một số cơ quan quản lý thể thao Indonesia đã bắt đầu lên tiếng sau phát biểu của chủ tịch Yoppy Rosimin. Ủy ban Oympic Indonesia cho biết họ đang làm việc với Liên đoàn cầu lông để nắm rõ sự việc trước khi đưa ra các phương án xử lý.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia - ông Raja Sapta Oktohari cho biết: "Chúng tôi sẽ trao đổi với PBSI. Nếu những sai phạm này được chứng minh thì chắc chắn sẽ có những án kỷ luật được đưa ra".

Việc đại diện đội cầu lông PB Djarum phát biểu công khai về chuyện vận động viên của họ bán độ càng như một lời minh chứng cho sự thật. Đây là đội thể thao lớn, có truyền thống lâu đời tại Indonesia.

Thời gian qua, cầu lông Indonesia để lại không ít tiếng vang. Các vận động viên của họ như Alwi Farhan và Jonatan Christie đều thi đấu thành công ở các giải châu Á. Trong đó, Farhan mới 20 tuổi nhưng đã xếp 21 trên bảng xếp hạng thế giới. Đôi nam, đơn nam cũng là các nội dung thế mạnh của cầu lông nước này.

Thực tế, việc xuất hiện nhiều vận động viên thể thao ở các môn khác tham gia dàn xếp tỉ số ngày không làm nhiều người bất ngờ. Ngoài bóng đá, các công ty kinh doanh cá cược bắt đầu đưa thêm nhiều môn như bóng bàn, cầu lông,...vào danh mục sản phẩm của mình.