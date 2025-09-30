Cựu sao Man Utd giúp CLB Hàn Quốc thắng đậm đội mạnh nhất Đông Nam Á

(VTC News) -

Trên sân nhà, Seoul FC tiếp đón Buriram trong trận đấu ở vòng đầu tiên AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) 2025/26. Bất ngờ xảy ra khi chính đại diện Thái Lan mới là những người kiểm soát trận đấu trong 20 phút đầu tiên.

Dù ra sao với nhiều cầu thủ ngoại như Stojkovic, Bissoli, Causic hay hai anh em nhà Zulj nhưng Buriram United vẫn không thắng được sức ép lớn từ Seoul FC. Nửa cuối hiệp 1, đại diện Hàn Quốc dồn ép đối thủ. HLV Kim Gi-dong chỉ đưa vào sân hai ngoại binh Lucas và cựu tiền vệ Man Utd - Jesse Lingard.

Lingard tạo nên khác biệt lớn tại Seoul FC.

Lingard và các đồng đội thể hiện sự vượt trội rõ ràng. Phút 38, Choi Jun ghi bàn từ cự li gần mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. Đến phút bù giờ thứ 3, Jeong Seung-won tung đường chuyền vào vòng cấm của Buriram United. Không cầu thủ nào kịp dứt điểm nhưng bóng đi với quỹ đạo khó và khiến Neil Etheridge phải vào lưới nhặt bóng.

Hai đội rời sân với lợi thế lớn về tỉ số dành cho Seoul FC. Sang hiệp 2, sự khác biệt mang tên Jesse Lingard càng trở nên rõ ràng hơn. Tiền vệ sinh năm 1992 xử lý bóng khéo léo, tung ra rất nhiều đường kiến tạo đẹp mắt nhưng đồng đội lại phung phí đáng tiếc.

Dẫu vậy, họ không phải lo lắng quá nhiều bởi Buriram United gần như không thể lên bóng tấn công ở nửa sau trận đấu. Bất chấp huấn luyện viên Osmar Loss liên tục điều chỉnh về nhân sự, ông lớn của bóng đá Thái Lan vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Phút 68, từ pha đá phạt góc của Jesse Lingard, Lucas băng vào dứt điểm ở cự li gần nâng tỉ số lên 3-0. Trong thời gian còn lại, Seoul FC có thêm 3 cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Chung cuộc, đại diện Hàn Quốc thắng với tỉ số 3-0.

Kết quả: Seoul FC 3-0 Buriram United

Ghi bàn

Seoul FC: Choi Jun (38'), Jeong Seung-won (45+3'), Lucas Rodrigues (68').