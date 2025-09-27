Trực tiếp bóng đá Brentford vs Man Utd, vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Brentford đấu với Man Utd (18h30 ngày 27/9)

Siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội thắng của Brentford lên tới 48%, trong khi khả năng Man Utd giành chiến thắng chỉ là 26%. Dữ liệu dự đoán của Soccerway nhận định tỷ lệ thắng của Brentford và Man Utd là 30%-37%.

Man Utd không có phong độ tốt. (Ảnh: Reuters)

Brentford thường chơi tốt trên sân nhà (chỉ thua 6 trận mùa trước) và chưa thua trận nào khi tiếp đón các đội khách mùa này (thắng 1, hòa 1). Tuy nhiên, sức mạnh của Brentford vẫn bị nghi ngờ khi họ mất huấn luyện viên trưởng Thomas Frank và hàng loạt trụ cột, trong đó có Bryan Mbeumo gia nhập Man Utd.

Trong khi đó, Man Utd có thành tích sân khách rất kém - chỉ giành được 4 chiến thắng ở Ngoại Hạng Anh mùa trước. Mùa này, "Quỷ đỏ" thua 2 trận (trong đó có thất bại trước đội hạng dưới Grimsby) và hòa 1 trận, thủng lưới 6 lần và chỉ ghi được 3 bàn thắng.

Man Utd chỉ giành được 1 chiến thắng khi đến làm khách trên sân của Brentford (hòa 1, thua 2). Trong số 4 trận đấu này, chỉ 1 trận có tổng số bàn thắng dưới 3.

Manchester United có số lần dứt điểm nhiều nhất giải đấu mùa này (81 lần). Brentford là một trong 3 đội để đối thủ sút nhiều nhất (trung bình 14 lần mỗi trận).