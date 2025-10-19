Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 8

(VTC News) -

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 8. "Pháo thủ" giành chiến thắng 1-0 trước Fulham trên sân khách nhờ bàn thắng của Leandro Trossard.

Erling Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi 2 bàn giúp Man City đánh bại Everton với tỷ số 2-0.

Chelsea có trận đấu thứ 7 liên tiếp nhận thẻ đỏ. Lần này, họ thắng Nottingham Forest 3-0. Thất bại này cũng khiến Nottingham Forest sa thải huấn luyện viên Ange Postecoglou.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 8)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 8 15/3 19 2 Man City 8 17/6 16 3 Liverpool 7 13/9 15 4 Bournemouth 8 14/11 15 5 Chelsea 8 16/9 14 6 Tottenham 8 14/7 14 7 Sunderland 8 9/6 14 8 Crystal Palace 8 12/8 13 9 Brighton 8 12/11 12 10 Aston Villa 8 8/8 12 11 Everton 8 9/9 11 12 Man Utd 7 9/11 10 13 Newcastle United 8 7/7 9 14 Fulham 8 8/12 8 15 Leeds United 8 7/13 8 16 Brentford 7 9/12 7 17 Burnley 8 9/15 7 18 Nottingham Forest 8 5/15 5 19 West Ham 7 6/16 4 20 Wolves 8 5/16 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 18/10 18h30 Nottingham Forest 0-3 Chelsea 21h Man City 2-0 Everton 21h Crystal Palace 3-3 Bournemouth 21h Sunderland 2-0 Wolves 21h Burnley 2-0 Leeds United 21h Brighton 2-1 Newcastle United 19/10 23h30 Fulham 1-0 Arsenal 20h Tottenham 1-2 Aston Villa 22h30 Liverpool vs Man Utd 21/10 2h West Ham vs Brentford

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.