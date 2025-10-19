Đóng

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 8

(VTC News) -

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 8), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 8. "Pháo thủ" giành chiến thắng 1-0 trước Fulham trên sân khách nhờ bàn thắng của Leandro Trossard.

Erling Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi 2 bàn giúp Man City đánh bại Everton với tỷ số 2-0.

Chelsea có trận đấu thứ 7 liên tiếp nhận thẻ đỏ. Lần này, họ thắng Nottingham Forest 3-0. Thất bại này cũng khiến Nottingham Forest sa thải huấn luyện viên Ange Postecoglou.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 8)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Arsenal 8 15/3 19
2 Man City 8 17/6 16
3 Liverpool 7 13/9 15
4 Bournemouth 8 14/11 15
5 Chelsea 8 16/9 14
6 Tottenham 8 14/7 14
7 Sunderland 8 9/6 14
8 Crystal Palace 8 12/8 13
9 Brighton 8 12/11 12
10 Aston Villa 8 8/8 12
11 Everton 8 9/9 11
12 Man Utd 7 9/11 10
13 Newcastle United 8 7/7 9
14 Fulham 8 8/12 8
15 Leeds United 8 7/13 8
16 Brentford 7 9/12 7
17 Burnley 8 9/15 7
18 Nottingham Forest 8 5/15 5
19 West Ham 7 6/16 4
20 Wolves 8 5/16 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
18/10 18h30 Nottingham Forest 0-3 Chelsea
  21h Man City 2-0 Everton
  21h Crystal Palace 3-3 Bournemouth
  21h Sunderland 2-0 Wolves
  21h Burnley 2-0 Leeds United
  21h Brighton 2-1 Newcastle United
19/10 23h30 Fulham 1-0 Arsenal
  20h Tottenham 1-2 Aston Villa
  22h30 Liverpool vs Man Utd
21/10 2h West Ham vs Brentford

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới