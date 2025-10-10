Nhà Glazer ra giá bán đứt MU

Theo Telegraph, thỏa thuận giữa Sir Jim Ratcliffe và Glazer có điều khoản "drag-along" - cho phép các cổ đông lớn ép cổ đông thiểu số bán lại phần sở hữu nếu có người mua toàn bộ CLB. Điều này đồng nghĩa, nếu nhà Glazer bán 48,9% cổ phần, Ratcliffe buộc phải ra đi theo cùng điều kiện.

Sau thất bại của Sheikh Jassim (Qatar) năm 2023, bóng dáng Trung Đông lại một lần nữa xuất hiện. Daily Mail cho hay một tập đoàn đầu tư đến từ UAE cân nhắc đưa ra đề nghị mua lại MU, thậm chí tiếp cận một số cựu danh thủ để mời làm đại sứ cho dự án.

MU có thể bị bán thêm lần nữa.

Những lời úp mở từ Turki Al-Sheikh - nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới thể thao Saudi Arabia, càng khiến dư luận xôn xao. Ông viết: "Tin tốt nhất tôi nghe là Manchester United đang ở giai đoạn đàm phán để bán cho nhà đầu tư mới. Hy vọng họ tốt hơn chủ hiện tại".

Truyền thông Anh khẳng định nhà Glazer sẵn sàng bán MU nếu nhận được mức giá trên 5 tỷ bảng cho phần cổ phần của mình. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những vụ chuyển nhượng CLB đắt đỏ nhất lịch sử thể thao thế giới.

Gia đình Glazer kiểm soát MU từ năm 2005. The Independent tiết lộ trước khi nhà Glazer tiếp quản, "Quỷ đỏ" hầu như không có nợ. Giờ đây, con số phình to đến mức báo động. Khoản nợ hiện tại của CLB lên tới 637 triệu bảng, chưa kể tổng số tiền vay mượn vượt quá 1 tỷ bảng.

Tỷ phú Anh Ratcliffe, chủ tập đoàn INEOS, hiện sở hữu 28,94% cổ phần MU và nắm quyền điều hành mảng bóng đá của CLB. Tuy nhiên, chính sách cải tổ của Ratcliffe chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trên sân cỏ.