Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh: Arsenal vững ngôi đầu

Arsenal trải qua trận đấu không hề dễ dàng khi làm khách trên sân của Fulham. Cơ hội đầu tiên thuộc về Pháo thủ khi Calafiori tung cú sút tung lưới Fulham nhưng bàn thắng không được công nhận khi hậu vệ người Italy rơi vào thế việt vị. Hiệp 1 diễn ra với tốc độ chậm và Arsenal loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta yêu cầu học trò dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của Arsenal được đền đáp. Phút 58, nhận đường chuyền bằng đầu của Gabriel, Leandro Trossard dứt điểm trong vòng cấm mở tỉ số trận đấu. Arsenal chơi tập trung trong phần còn lại của trận đấu và bảo toàn kết quả thắng 1-0.

Leandro Trossard mang về chiến thắng cho Arsenal.

Trong khi đó, Man City cũng trải qua thử thách trước Everton. Nửa xanh thành Manchester đụng độ hàng thủ được tổ chức tốt của Everton. Mọi chuyện chỉ trở nên dễ dàng hơn khi Erling Haaland tỏa sáng trong hiệp 2. Tiền đạo người Na Uy lập công với 2 bàn thắng giúp Man City giành trọn 3 điểm trước đối thủ.

Một đội bóng khác đang trong nhóm dẫn đầu lại mất điểm đáng tiếc. Bournemouth hành quân đến sân của Crystal Palace và dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Nhưng 45 phút tiếp theo là màn trình diễn bùng nổ đến từ Mateta. Bất chấp tranh cãi với đồng đội cũ Zaha, tiền đạo người Pháp bùng nổ với 2 bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Những phút cuối, Bournemouth vươn lên dẫn trước nhưng chính Mateta một lần nữa san bằng tỉ số 3-3 bằng cú đá phạt đền thành công. Thậm chí, anh còn bỏ lỡ một cơ hội để giúp Crystal Palace thắng ngược ở phút bù giờ.

Ở diễn biến khác, Chelsea không mấy vất vả để đánh bại Nottingham Forest với tỉ số 3-0. Sunderland cũng tìm được niềm vui bằng với 3 điểm trước Wolves.