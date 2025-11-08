Đóng

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 11 mới nhất

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 11), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận đấu giữa Tottenham và Man Utd.

Đội đầu bảng Arsenal chạm trán "hiện tượng" Sunderland. Dù thắng hay thua, "Pháo thủ" chắc chắn đứng đầu bảng sau vòng 11.

Tâm điểm của vòng đấu là trận "Super Sunday" giữa Manchester City và Liverpool, 2 nhà vô địch gần nhất của giải đấu.

Tottenham đấu với Man Utd trong trận đấu sớm. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 11)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Arsenal 10 18/3 25
2 Man City 10 20/8 19
3 Liverpool 10 18/14 18
4 Sunderland 10 12/8 18
5 Bournemouth 10 17/14 18
6 Tottenham 10 17/8 17
7 Chelsea 10 18/11 17
8 Man Utd 10 17/16 17
9 Crystal Palace 10 14/9 16
10 Brighton 10 17/15 15
11 Aston Villa 10 9/10 15
12 Brentford 10 14/16 13
13 Newcastle United 10 10/11 12
14 Everton 10 10/13 12
15 Fulham 10 12/14 11
16 Leeds United 10 9/17 11
17 Burnley 10 12/19 10
18 West Ham 10 10/21 7
19 Nottingham Forest 10 7/19 6
20 Wolves 10 7/22 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
8/11 19h30 Tottenham vs Man Utd
  22h Everton vs Fulham
  22h West Ham vs Burnley
9/11 0h30 Sunderland vs Arsenal
  3h Chelsea vs Wolves
  21h Aston Villa vs Bournemouth
  21h Brentford vs Newcastle
  21h Crystal Palace vs Brighton
  21h Nottingham Forest vs Leeds United
  23h30 Man City vs Liverpool

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
