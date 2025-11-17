Xác định 42 đội tuyển dự World Cup 2026

(VTC News) -

Cuối tuần qua, vòng loại World Cup 2026 ở các khu vực diễn ra loạt trận mang tính quyết định. Đến thời điểm này, có tổng cộng 42 đội bóng giành quyền đến với World Cup (bao gồm 3 đội chủ nhà Mỹ, Mexico, Canada).

Ở khu vực châu Âu, các đội dẫn đầu bảng vòng loại và đi thẳng gồm Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Pháp. Tây Ban Nha, Bồ Đào nha, Hà Lan, Áo, Na Uy, Bỉ, Anh, Croatia.

Italy tiếp tục phải đá vòng play-off đầy rủi ro với nhiều đối thủ mạnh. Thầy trò huấn luyện viên Gennaro Gattuso thua Na Uy của Erling Haaland với tỷ số 1-4 ở trận cuối. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng Thiên thanh phải tham dự vòng play-off tranh suất dự World Cup. Trong 2 lần trước, Italy đều thất bại trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Ronaldo cùng đội tuyển Bổ Đào Nha dự World Cup 2026.

Tại châu Phi - nơi được đánh giá có vòng loại World Cup khắc nghiệt, nhiều ngôi sao hoặc đội tuyển mạnh phải ở nhà xem World Cup. Nigeria, Cameroon, Mali,... lần lượt đánh mất cơ hội. Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Capde Verde, Maroc, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana có được niềm vui với tấm vé vào thẳng World Cup.

Ở khu vực châu Á, Indonesia đã lọt đến vòng loại 4 nhưng không có bất ngờ nào xảy ra. Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Nhật Bản, Australia, Qatar, Ả Rập Xê Út lần lượt đến châu Mỹ vào mùa hè 2026. UAE và Iraq tranh nhau suất đá play-off liên lục địa.

Ở châu Mỹ, khu vực CONCACAF ghi nhận 3 đại diện Suriname, Jamaica và Honduras. Mexico là chủ nhà của giải cùng Mỹ và Canada ở Bắc Mỹ. Tại Nam Mỹ, không có bất ngờ nào xảy ra khi Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazil, Paraguay vẫn dự giải.

Vòng loại khu vực châu đại dương diễn ra nhanh nhất với số trận đấu rất ít. New Zealand chính thức dự World Cup sau những chiến thắng dễ dàng. New Caledonia dự vòng play-off liên lục địa.

Vòng play-off liên lục địa có có sự tham dự của một đội châu Á, một đội châu Phi, một đội Nam Mỹ, một đội châu Đại Dương và hai đội từ khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Bốn đội có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA được bốc thăm vào hai trận đấu loại trực tiếp. Hai đội thắng sẽ đấu với hai đội còn lại. Các đội thắng ở trận này giành quyền dự World Cup.