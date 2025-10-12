Tan mộng dự World Cup, chiến lược 'Hà Lan hóa' bóng đá Indonesia thất bại

(VTC News) -

Thất bại 0-1 trước Iraq sáng nay (12/10) đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia không vượt qua vòng loại World Cup 2026. Cú nhảy vọt nhờ chiến lược "Hà Lan hóa" chưa đủ để giúp đội bóng xứ vạn đảo đạt được mục tiêu như mong muốn là tham dự các giải đấu đẳng cấp cao nhất thế giới.

Tỷ phú Erick Thohir - trên cương vị Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao, kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - thực hiện kế hoạch hướng tới World Cup và Olympic bằng những cầu thủ nhập tịch diện huyết thống. Đây là những cầu thủ sinh ra và lớn lên tại châu Âu, chủ yếu là Hà Lan gốc Indonesia.

Đội tuyển Indonesia không thể dự World Cup và Olympic dù "Hà Lan hóa" gần hết đội hình.

Trong 3 năm qua, lực lượng và chất lượng của đội tuyển quốc gia, U23 Indonesia liên tục được tăng cường theo cách này. Đáng chú ý, đội bóng xứ vạn đảo chiêu mộ được không ít cầu thủ trình độ cao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Kevin Diks (Monchengladbach, Đức), Jay Idzes (Sassuolo, Italy), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), Emil Audero (Cremonese, Italy). Sức mạnh của đội tuyển Indonesia tăng lên vượt bậc trong thời gian ngắn.

Năm 2024, U23 Indonesia với lực lượng nòng cốt gồm những cầu thủ từ châu Âu tạo nên bất ngờ lớn tại vòng chung kết U23 châu Á. Dù không thể tái lập kỳ tích vào chung kết như U23 Việt Nam năm 2018, đội bóng xứ vạn đảo vẫn đạt được mục đích với vị trí thứ tư chung cuộc, được tham dự trận play-off tranh suất dự Olympic Paris 2024.

Tuy nhiên, trong trận đấu với U23 Guinea, U23 Indonesia thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải chờ ít nhất 4 năm để làm lại.

Cuối năm 2024, ông Thohir sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong người Hàn Quốc để "Hà Lan hóa" nốt ban huấn luyện. Cựu tiền đạo lừng danh Patrick Kluivert được mời về cùng đội ngũ trợ lý cũng là người Hà Lan. Mục tiêu của LĐBĐ Indonesia là giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Thể thức mới của giải đấu - tăng thêm số suất tham dự của châu Á - và bước tiến lớn về chất lượng đội hình giúp bóng đá Indonesia tự tin vào cơ hội cạnh tranh. Tuy nhiên, ở vòng loại thứ tư, khi gặp 2 đội bóng Tây Á không ở phong độ tốt nhất, huấn luyện viên Patrick Kluivert và học trò thua cả 2 trận đều với cách biệt chỉ 1 bàn.

Đội tuyển Indonesia có sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở châu Á. Tuy nhiên, với mục đích cuối cùng là tham dự đấu trường thế giới (World Cup, Olympic), chiến lược "Hà Lan hóa" của họ vẫn chưa thành công.

Đội bóng duy nhất của Indonesia giành quyền tham dự giải thế giới trong thời gian này là cấp độ U17 (1 lần với tư cách chủ nhà, 1 lần do lọt vào tứ kết giải châu Á). Tuy nhiên, nòng cốt của U17 Indonesia lại là cầu thủ bản địa, phần lớn thi đấu trong nước.