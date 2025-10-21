Bị thanh lý hợp đồng, HLV Indonesia thừa nhận: 'Dự World Cup là phi logic'

(VTC News) -

"Đến World Cup là điều tuyệt vời nhưng đối với một đội bóng đứng thứ 119 thế giới, chuyện đó không dễ dàng và cũng phi logic", ông Alan Pastoor - trợ lý của huấn luyện viên trưởng Patrick Kluivert tại đội tuyển Indonesia - trả lời báo chí Hà Lan. Giống như Kluivert và toàn bộ đội ngũ đồng hương, ông Pastoor cũng bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thanh lý hợp đồng sau khi thất bại trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Vị chuyên gia người Hà Lan nói thêm: "Tôi làm việc trong giới bóng đá đủ lâu để không bị bất ngờ vì điều này. Tôi nghĩ Indonesia đang có kế hoạch lớn hơn dự World Cup". Ông Pastoor cho biết Liên đoàn bóng đá Indonesia đã tính đến việc thay mới đội ngũ huấn luyện ngay sau vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á (diễn ra ở Ả Rập Xê Út).

LĐBĐ Indonesia đặt kỳ vọng cao sau khi đội nhà có bước tiến lớn nhờ chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch (theo diện huyết thống, có bố mẹ hoặc ông bà gốc Indonesia). Đội bóng xứ vạn đảo thường xuyên sử dụng đội hinh có 8-10 cầu thủ sinh ra và được đào tạo tại châu Âu, chưa kể đa số nhân sự trong danh sách dự bị.

PSSI thậm chí sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong để bổ nhiệm cựu tuyển thủ Hà Lan Patrick Kluivert để có thể tạo ra sự kết nối và giao tiếp tốt hơn với các cầu thủ. Nhiều vị trí quan trọng trong ban huấn luyện đội tuyển quốc gia cũng như bộ máy của các đội tuyển trẻ cũng được giao cho những chuyên gia người Hà Lan.

Tuy nhiên, đội tuyển Indonesia không vượt qua được vòng loại thứ tư. Thầy trò huấn luyện viên Patrick Kluivert thua 2 trận trước Ả Rập Xê Út và Iraq, vỡ mộng tham dự World Cup. Trước đó, U23 Indonesia do huấn luyện viên Gerald Vanenburg dẫn dắt thua U23 Việt Nam trong trận chung kết giải Đông Nam Á. Trong khi đó, ông Frank van Kempen chưa dẫn dắt đội U20 Indonesia tham dự trận đấu chính thức nào sau gần một năm nhậm chức.

"Gerald Vanenburg và Frank van Kempen phải tuyển chọn các cầu thủ bản địa cho đội U23 và U20. Tiếp theo là thu hút thêm nhiều cầu thủ có chất lượng ở một quốc gia có dân số 280 triệu người. Jordi Cruyff được bổ nhiệm làm cố vấn và Alexander Zwier làm giám đốc kỹ thuật. Bây giờ tất cả đều rời đi", ông Pastoor nói.