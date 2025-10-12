CĐV Indonesia đòi sa thải HLV Patrick Kluivert, nhớ ông Shin Tae-yong

(VTC News) -

Ngay sau trận đấu giữa Indonesia và Iraq, làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào huấn luyện viên Patrick Kluivert lan rộng. Trên mạng xã hội Instagram, tài khoản Divo Sashendraa - cổ động viên có hơn 250 nghìn người theo dõi - lập tức đăng trạng thái thất vọng kèm từ khóa "Kluivert Out" (Kluivert hãy ra đi - PV).

Nhiều diễn đàn bóng đá khác của Indonesia không ngần ngại đăng ảnh huấn luyện viên Shin Tae-yong và vẫn đi kèm từ khóa "Kluivert Out". Họ cho rằng Patrick Kluivert không làm đội tuyển Indonesia tốt lên mà còn tệ hơn nhiều so với những gì nhà cầm quân người Hàn Quốc từng làm.

HLV Patrick Kluivert hứng chịu chỉ trích dữ dội.

Thực tế, đội tuyển Indonesia dưới thời huấn luyện viên Kluivert thi đấu không có chiến thuật hay mảng miếng tấn công rõ ràng. Họ nhận được nguồn lực lớn từ các cầu thủ Hà Lan mang dòng máu Indonesia. Jay Idzes, Verdonk hay Romeny đều xuất sắc so với mặt bằng chung của Đông Nam Á.

Tiếc rằng, Indonesia liên tiếp nhận thất bại ở những thời điểm quan trọng. Trận thua 0-1 trước Iraq như giọt nước tràn ly. Chất lượng cầu thủ Indonesia nhỉnh hơn đối thủ nhưng do thiếu một nhà cầm quân đẳng cấp, họ chỉ trông chờ vào Jay Idzes. Nhưng mình anh là không đủ để viết nên giấc mơ World Cup cho bóng đá xứ vạn đảo.

Indonesia bổ nhiệm ông Patrick Kluivert dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ tháng 1/2025 nhưng kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng của Patrick Kluivert không nhiều. Ông chủ yếu đóng vai trò trợ lý ở các câu lạc bộ ở Hà Lan, Australia, đội tuyển quốc gia Hà Lan, Cameroon. Patrick Kluivert mới làm huấn luyện viên trưởng của 2 đội bóng là Curacao và câu lạc bộ Adana Demirspor.

Lợi thế lớn nhất của Patrick Kluivert khi dẫn dắt đội tuyển Indonesia có lẽ là quốc tịch Hà Lan. Thành phần chủ chốt của đội bóng xứ vạn đảo là những cầu thủ sinh ra tại châu Âu, chủ yếu là Hà Lan nhưng có gốc Indonesia từ đời bố mẹ hoặc ông bà.