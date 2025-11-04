David Beckham được phong tước Hiệp sĩ

(VTC News) -

Lễ trao danh hiệu Hiệp sĩ cho David Beckham diễn ra tại Lâu đài Windsor. Cha mẹ và vợ cựu đội trưởng đội tuyển Anh chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này.

Ngài David Beckham sau lễ phong tước Hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor, hạt Berkshire, ngày 4/11/2025. (Ảnh: Reuters)

Tại Hoàng gia Anh, Beckham, 50 tuổi, xúc động chia sẻ: "Từ một cậu bé chỉ mơ được làm cầu thủ chuyên nghiệp ở East London đến khi được phong hiệp sĩ tại Windsor – không gì có thể tuyệt vời hơn. Đây không chỉ là vinh dự của riêng tôi, mà của cả gia đình".

Danh hiệu "Sir David Beckham" không chỉ ghi nhận sự nghiệp huy hoàng với 115 lần khoác áo đội tuyển Anh và dấu ấn tại các CLB hàng đầu thế giới như Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan và Paris Saint-Germain. Đó còn là sự công nhận cho hành trình nhân ái bền bỉ của nhân vật mang tính biểu tượng toàn cầu.

Từ năm 2005, David Beckham đã là Đại sứ thiện chí UNICEF, cống hiến cho hàng loạt dự án hỗ trợ trẻ em khắp thế giới. Gần đây, anh trở thành đại sứ của The King's Foundation – quỹ do chính Vua Charles thành lập, khuyến khích giới trẻ theo đuổi các nghề gắn với môi trường và phát triển bền vững.

Tình cảm của David Beckham dành cho Hoàng gia Anh từng gây xúc động sâu sắc. Năm 2022, anh kiên nhẫn xếp hàng hơn 12 giờ để vào viếng Nữ hoàng Elizabeth II – một hành động giản dị nhưng đầy chân thành, khiến hàng triệu người dân Anh cảm phục.

Từ nay, David Beckham chính thức mang danh hiệu Sir, còn Victoria - cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls, vợ của David Beckham - được gọi là Lady Beckham.