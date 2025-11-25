Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Đối thủ đánh nhau nhận thẻ đỏ, Man Utd thua sốc

(VTC News) -

Chuỗi bất bại của Manchester United kết thúc ở trận đấu muộn vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh. Dù được chơi trên sân nhà và hơn người trong phần lớn thời gian, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn thua. "Quỷ đỏ" bỏ lỡ cơ hội vươn lên top 4 trên bảng xếp hạng.

Trận đấu diễn ra thuận lợi với Man Utd khi Idrissa Gueye của Everton nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 13. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" lần nữa cho thấy tấn công chủ động không phải điểm mạnh của đội bóng này.

Man Utd thua Everton ngay trên sân nhà.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man Utd trong cả trận lên tới 70%. Họ tung ra 25 pha dứt điểm, 6 lần trúng đích và tạo ra 4 cơ hội nguy hiểm. Các học trò của huấn luyện viên Ruben Amorim không chuyển hóa những thông số trên thành bàn thắng.

Trong khi đó, Everton chỉ tung ra 3 cú sút, 1 lần trúng đích nhưng đó lại là bàn thắng. Kiernan Dewsbury-Hall đánh bại thủ môn của Man Utd bằng cú sút xa hiểm hóc ở phút 29.

Bàn thắng đẹp mắt này giúp Everton đánh bại Man Utd với tỷ số 1-0. Đội khách vươn lên bằng điểm với chính Man Utd.

Đội hình Man Utd vs Everton

Man Utd: Lammens, Yoro, De Ligt, Luke Shaw, Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Amad, Zirkzee

Everton: Pickford, Coleman, Michael Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury Hall, Grealish, Barry