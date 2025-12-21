Cập nhật bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất vòng 17

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 có nhiều biến động hấp dẫn ở nhóm đầu bảng và các vị trí cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Tính đến trước loạt trận tối 21/12, Arsenal tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 39 điểm. Man City bám sát phía sau với khoảng cách chỉ 2 điểm.
Nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu là các đội đứng từ thứ tư đến thứ 8 với khoảng cách chỉ 3 điểm.
Cập nhật mới nhất
Arsenal, Man City tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh.
Man Utd sẽ vượt qua Liverpool để chiếm vị trí thứ 5 nếu đánh bại Aston Villa.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|17
|31/10
|39
|2
|Man City
|17
|41/16
|37
|3
|Aston Villa
|16
|25/17
|33
|4
|Chelsea
|17
|29/17
|29
|5
|Liverpool
|17
|28/25
|29
|6
|Sunderland
|17
|19/17
|27
|7
|Man Utd
|16
|30/26
|26
|8
|Crystal Palace
|17
|21/19
|26
|9
|Brighton
|17
|25/23
|24
|10
|Everton
|17
|18/20
|24
|11
|Newcastle United
|17
|23/22
|23
|12
|Brentford
|17
|24/25
|23
|13
|Tottenham
|17
|26/23
|22
|14
|Bournemouth
|17
|26/29
|22
|15
|Fulham
|16
|23/26
|20
|16
|Leeds United
|17
|24/31
|19
|17
|Nottingham
|16
|17/25
|18
|18
|West Ham
|17
|19/35
|13
|19
|Burnley
|17
|19/34
|11
|20
|Wolves
|17
|9/37
|2
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.
Ngày 20/12
19h30: Newcastle United 2-2 Chelsea;
22h: Wolves 0-2 Brentford;
22h: Man City 3-0 West Ham;
22h: Brighton 0-0 Sunderland;
22h: Bournemouth 1-1 Burnley.
Ngày 21/12
0h30: Tottenham 1-2 Liverpool;
3h: Leeds United 4-1 Crystal Palace;
3h: Everton 0-1 Arsenal;
23h30: Aston Villa vs Man Utd.
Ngày 23/12
3h: Fulham vs Nottingham Forest.
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.