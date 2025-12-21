Cập nhật bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất vòng 17

(VTC News) -

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 có nhiều biến động hấp dẫn ở nhóm đầu bảng và các vị trí cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Tính đến trước loạt trận tối 21/12, Arsenal tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 39 điểm. Man City bám sát phía sau với khoảng cách chỉ 2 điểm.

Nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu là các đội đứng từ thứ tư đến thứ 8 với khoảng cách chỉ 3 điểm.

Arsenal, Man City tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh.

Man Utd sẽ vượt qua Liverpool để chiếm vị trí thứ 5 nếu đánh bại Aston Villa.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 17

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 17 31/10 39 2 Man City 17 41/16 37 3 Aston Villa 16 25/17 33 4 Chelsea 17 29/17 29 5 Liverpool 17 28/25 29 6 Sunderland 17 19/17 27 7 Man Utd 16 30/26 26 8 Crystal Palace 17 21/19 26 9 Brighton 17 25/23 24 10 Everton 17 18/20 24 11 Newcastle United 17 23/22 23 12 Brentford 17 24/25 23 13 Tottenham 17 26/23 22 14 Bournemouth 17 26/29 22 15 Fulham 16 23/26 20 16 Leeds United 17 24/31 19 17 Nottingham 16 17/25 18 18 West Ham 17 19/35 13 19 Burnley 17 19/34 11 20 Wolves 17 9/37 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 17 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày 20/12

19h30: Newcastle United 2-2 Chelsea;

22h: Wolves 0-2 Brentford;

22h: Man City 3-0 West Ham;

22h: Brighton 0-0 Sunderland;

22h: Bournemouth 1-1 Burnley.

Ngày 21/12

0h30: Tottenham 1-2 Liverpool;

3h: Leeds United 4-1 Crystal Palace;

3h: Everton 0-1 Arsenal;

23h30: Aston Villa vs Man Utd.

Ngày 23/12

3h: Fulham vs Nottingham Forest.

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.