Kết quả Ngoại Hạng Anh: Man Utd rơi chiến thắng, lỡ cơ hội lên top 5

Man Utd đấu với West Ham trong trận đấu muộn nhất vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh. "Quỷ đỏ" có cơ hội vươn lên vị trí thứ 5 nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim không tận dụng được. Đội chủ sân Old Trafford đánh rơi chiến thắng khi để đối thủ gỡ hòa ở cuối trận đấu.

Man Utd hoàn toàn áp đảo trong hiệp đầu tiên với tỷ lệ kiểm soát bóng 65%. Dù West Ham phòng ngự chặt chẽ, Bruno Fernandes và đồng đội vẫn tạo ra những tình huống dồn ép. Tuy nhiên, như thường lệ, khả năng xử lý các pha bóng quyết định của Man Utd không tốt.

Dalot ghi bàn nhưng Man Utd không giành được chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà phải nhờ tới pha bóng có phần may mắn để ghi bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2. Sau cú sút xa của Casemiro, bóng rơi đến vị trí của Diogo Dalot và hậu vệ người Bồ Đào Nha nhanh chân sút tung lưới đội khách.

Bàn thắng giúp Man Utd thoải mái hơn về thế trận. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát và tạo ra thêm cơ hội. Trong khi đó, West Ham cũng bắt đầu tìm cách tấn công đáp trả.

Khi đội chủ nhà đang thuận lợi, họ bất ngờ thủng lưới trong tình huống phạt góc ở phút 83. Hàng phòng ngự của Man Utd để 2 cầu thủ đối phương thoải mái đánh đầu trước khung thành. Soungoutou Magassa dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, 2 đội chơi đôi công để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, cả Man Utd và West Ham đều không đạt được mục đích, rời sân với kết quả hòa.

Đội hình Man Utd vs West Ham

Man Utd: Lammens, Mazraoui, Heaven, Shaw, Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Zirkzee.

West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf, Potts, Soucek, Magassa, Bowen, Mateus Fernandes, Wilson.