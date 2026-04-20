Ô tô đâm rào công trường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một người tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7h20 ngày 20/4, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km207+530 thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ I.2, thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 24C-111.80 đi theo hướng Lào Cai đi Nội Bài lao vào hệ thống rào tôn đang được dựng để phục vụ thi công trên tuyến.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô hư hỏng nặng, một người trên xe thiệt mạng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, xử lý vụ việc. Giao thông qua khu vực bị hạn chế một chiều theo hướng Lào Cai - Nội Bài nhằm phục vụ công tác khám nghiệm và khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện một số đoạn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được mở rộng, khiến mặt đường và phương án tổ chức giao thông có sự thay đổi. Tại các khu vực thi công, lực lượng chức năng đã lắp đặt rào tôn, biển báo và thiết bị cảnh báo tạm thời; người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên tuyến này liên tiếp xảy ra các vụ ô tô đâm vào rào chắn công trường, gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, chiều 3/3, tại Km194 đoạn qua xã Bảo Hà (Lào Cai), ô tô con biển kiểm soát 30L-664.63 cũng lao vào hệ thống rào chắn phục vụ thi công. Sau va chạm, phần đầu xe bị hư hỏng nặng, kính lái vỡ. Một thanh sắt từ hàng rào bị bật ra, xuyên vào khoang phía trước khiến tài xế bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Cũng trong ngày 3/3, tại Km183+600 qua xã Châu Quế, một xe bán tải biển số 89A-668.40 khi đang di chuyển theo hướng Lào Cai - Nội Bài tông vào rào tôn công trường, sau đó lật ngửa trong khu vực đang thi công. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.