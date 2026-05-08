Tài xế chèn ép, chặn xe ô tô khác trên cao tốc bị phạt gần 14 triệu đồng

Ngày 8/5 Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) làm việc với tài xế vụ chèn ép, chặn xe ô tô trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Người này là N.V.H. (sinh năm 1989, trú tại Thái Nguyên). Tại cơ quan công an, tài xế tường trình khoảng 17h ngày 5/5, anh H. mượn ô tô biển kiểm soát 30B-146.58 của một người khác để đi Lào Cai. Tới ngày 7/5, nam tài xế lái ô tô rời Lào Cai về Hà Nội.

Khoảng 17h07, tại Km140, nam tài xế đi phía sau một ô tô khác. Chiếc xe phía trước đi với tốc độ chậm, anh H. nhiều lần nháy đèn nhưng xe phía trước không cho vượt. Nguyên nhân là đoạn đường trên là cao tốc chỉ có 2 làn xe, lại hạn chế tốc độ do đang thi công mở rộng.

“Di chuyển thêm khoảng 120m, do tôi không giữ được bình tĩnh nên vượt lên, đi trước đầu xe rồi dừng lại. Sau đó tôi xuống xe và có những lời nói không giữ được bình tĩnh với tài xế ô tô kia”, nam tài xế khai đồng thời thừa nhận hành vi của mình vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tài xế N.V.H tại cơ quan công an.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt anh N.V.H. về hành vi "Chuyển hướng không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía sau" và "Đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định". Nam tài xế sẽ bị xử phạt 13,9 triệu, trừ 6 điểm bằng lái.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video chiếc ô tô biển số ở Hà Nội sau khi vượt lên đã chèn ép một xe khác vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra sự việc là đoạn cao tốc chỉ có 2 làn xe cho cả 2 chiều, đang được rào chắn để nâng cấp mở rộng. Sau khi xuống xe, nam tài xế liên tiếp chửi bới.

Người đăng tải đoạn clip cho hay nguyên nhân sự việc do đoạn đường này chỉ có 2 làn xe chạy, đồng thời cơ quan chức năng giới hạn tốc độ ở 50km/h.

Tuy nhiên, nam tài xế lại cho rằng xe phía trước đi tốc độ như trên là quá chậm, đồng thời cũng không thể vượt, nên đã có hành động như trên.