Nhóm V.Music sau 12 năm tan rã: Người vướng lao lý, người rút khỏi showbiz

(VTC News) -

Được thành lập vào tháng 10/2009 và chính thức ra mắt vào ngày 22/1/2010, V.Music nhanh chóng khẳng định vị trí nhóm nhạc hàng đầu tại Việt Nam. Nhóm ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, hình ảnh chỉn chu cùng các ca khúc mang thông điệp tích cực, tự hào quê hương.

Tuy nhiên, sau 4 năm thành lập, tháng 1/2014 nhóm chính thức tuyên bố tan rã để các thành viên theo đuổi những hành trình mới.

Sau hơn một thập kỷ tan rã, mỗi thành viên đều có sự thay đổi khiến khán giả bất ngờ.

Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma tuý

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong đó có Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990, cựu thành viên nhóm nhạc V.Music).

Ca sĩ Ngọc Minh tại cơ quan điều tra

Trước khi bị bắt, Sơn Ngọc Minh từng dính lùm xùm tin đồn tình cảm với một ca sĩ vào năm 2017 sau khi bức ảnh thân mật của hai người lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó, anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Ca sĩ này từng cho biết vì cú sốc tình cảm, bản thân có thời điểm nghĩ đến việc tự tử. Những tâm sự này cho thấy Sơn Ngọc Minh từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần nặng nề. Từ đây, tên tuổi Sơn Ngọc Minh tiếp tục gắn với những câu chuyện tình cảm và đời tư nhiều hơn là âm nhạc.

Sơn Ngọc Minh chật vật tìm kiếm con đường riêng sau khi Vmusic tan rã

Khi còn hoạt động cùng V.Music, Sơn Ngọc Minh là thành viên đông đảo fan hâm mộ nhất. Anh đảm nhận nhiệm vụ thiết kế album, poster và hình ảnh cho cả nhóm.

Sau tan rã, Sơn Ngọc Minh chật vật trên con đường solo và dần đi vào lãng quên. Dù vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, ra sản phẩm mới, tham gia nhiều show diễn, chương trình gameshow nhưng Sơn Ngọc Minh không vực dậy được danh tiếng và hình ảnh cá nhân.

Trần Ngọc Khanh rút khỏi showbiz

Là một thành viên sở hữu ngoại hình nổi bật, Trần Ngọc Khanh được giao vị trí “visual” của V.Music. Ngoài ra anh còn được đánh giá cao về khả năng vũ đạo. Sau khi V.Music tan rã, Trần Ngọc Khanh về đầu quân cho công ty quản lý của Only C, phát triển sự nghiệp solo.

Ngoài ca hát, anh còn từng thử sức khá thành công ở lĩnh vực điện ảnh qua vai Hùng trong phim Biết chết liền và vai chính trong phim truyền hình Mười bảy tuổi rưỡi.

Ca sĩ Trần Ngọc Khanh sinh năm 1989, là thành viên có khả năng vũ đạo tốt nhất trong V.Music.

Tuy nhiên, sự nỗ lực của Ngọc Khanh lại không thể giúp anh lấy lại danh tiếng. Kể từ đó, khán giả ít thấy anh xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Năm 2020, anh sang Singapore định cư. Anh bí mật kết hôn và phát triển sự nghiệp kinh doanh nhà hàng. Nam ca sĩ từng chia sẻ, việc hát solo gặp khó khăn vì không tìm được ê-kíp và định hướng hợp cho mình, nên lấn sân sang ẩm thực, kinh doanh nhà hàng.

Với công việc mới này, Ngọc Khanh học hỏi thêm về món ăn, ẩm thực phong phú. Điều này cũng giúp cho cuộc sống của anh thêm thú vị và khám phá khả năng mới của bản thân.

Hồ Anh tiếp tục con đường nghệ thuật

Xuất thân từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Anh được đánh giá cao bởi giọng hát và kỹ năng thanh nhạc.

Ca sĩ Phạm Hồ Anh sinh năm 1988.

Sau khi tan rã, Hồ Anh tham gia dạy năng khiếu và ít tham gia các sự kiện giải trí.

Anh đảm nhận vai trò trưởng nhóm V.Music, duy trì hoạt động với mô hình phiên bản mới mang tên V.Music New. Anh dẫn dắt nhóm ra mắt các sản phẩm âm nhạc như MV cổ phong "Nơi đó có tình yêu", tham gia biểu diễn tại các sự kiện. Anh cũng là người đứng ra bảo vệ nhóm khi có kẻ mạo danh, lấy tên nhóm đi biểu diễn.

Nhóm V.Music New do Hồ Anh làm trưởng nhóm

Lê Thiên Bảo chật vật tìm kiếm hướng đi solo

Là thành viên đời đầu của V.Music, Lê Thiên Bảo có nhiều kinh nghiệm trong việc hoạt động nhóm cũng như hoạt động nghệ thuật. Anh là người tách nhóm đầu tiên, sau đó cho ra mắt album The Face như một lời công bố về con đường solo. Tuy nhiên sau album đầu tiên, Lê Thiên Bảo vẫn chưa có hoạt động gì nổi bật.

Ca sĩ Lê Thiên Bảo

Sau khi chật vật tìm kiếm hướng đi mới, tên tuổi của anh dần chìm vào lãng quên. Anh vẫn tham gia sáng tác những ca khúc cho nghệ sĩ, như Dương Triệu Vũ, Đàm Thu Trang, Trương Quỳnh Anh.