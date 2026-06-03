(VTC News) -

Nhu cầu sử dụng điện tại TP.HCM thường ở mức cao, đặc biệt tại các khu dân cư, khu sản xuất và trung tâm thương mại. Trong một số trường hợp, ngành điện phải tạm ngừng cung cấp điện để phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị hoặc nâng cấp lưới điện nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn.

Để chủ động sắp xếp công việc, học tập và sinh hoạt, người dân nên thường xuyên cập nhật lịch cắt điện tại khu vực mình sinh sống. Hiện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã triển khai nhiều kênh tra cứu trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi thông tin tạm ngừng cung cấp điện.

Dưới đây là cách tra cứu lịch cắt điện tại TP.HCM nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.

Tra cứu lịch cắt điện trên website EVNHCMC.

EVNHCMC khuyến nghị khách hàng tra cứu lịch cắt điện tại TP.HCM chính thức qua website evnhcmc.vn.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập website chính thức evnhcmc.vn

Website của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. (Ảnh chụp màn hình)

Bước 2: Đăng nhập bằng mã khách hàng hoặc số điện thoại, email đã đăng ký

Bước 3: Nhấn vào mục “Lịch tạm ngừng cung cấp điện”.

Bước 4: Chọn ngày cần tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thời gian cắt điện (nếu có). Nếu không có, hệ thống hiển thị: "Hiện tại không có lịch ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch tại địa chỉ dùng điện của quý khách hàng".

Sau khi đăng nhập, vào mục Tra cứu thông tin để xem Lịch tạm ngưng cung cấp điện.

Tra cứu lịch cắt điện bằng ứng dụng EVNHCMC

Ngoài website, người dân TP.HCM có thể sử dụng ứng dụng EVNHCMC trên điện thoại để tra cứu lịch cắt điện.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng EVNHCMC về máy

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, liên kết mã khách hàng

Bước 3: Chọn mục "Xem lịch cắt điện"

Đăng nhập app và vào mục Xem lịch cắt điện. (Ảnh chụp màn hình)

Bước 4: Chọn ngày cần tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thời gian cắt điện theo Cá nhân và Khu vực (nếu có). Nếu không có, hệ thống hiển thị: "Không tìm thấy thông tin tạm ngưng cung cấp điện của … trong thời gian từ… đến…”.

Tra cứu qua tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 54 54 54

Tổng đài 1900 54 54 54 là đường dây nóng của Trung tâm Chăm sóc khách hàng - EVNHCMC, hỗ trợ 24/7. Khách hàng có thể gọi đến tổng đài để yêu cầu báo sự cố điện, tra cứu hóa đơn, lịch ghi chỉ số công tơ, lịch tạm ngừng cấp điện hoặc đăng ký các dịch vụ điện.