Lấy ý kiến truy tặng Anh hùng LLVT Nhân dân cho cha đẻ bếp không khói Hoàng Cầm

(VTC News) -

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân về việc tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho 3 tập thể và 18 cá nhân; tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 1 tập thể.

Đại úy Hoàng Cầm. (Ảnh: Tư liệu)

Cụ thể, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp được lấy ý kiến để trao cho Đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng Nuôi quân, Đội Phẫu thuật, Phòng Quân y, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12), Bộ Quốc phòng.

Đại úy Hoàng Cầm sinh năm 1916, tên thật là Đỗ Văn Cầm, quê quán tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình. Ông nhập ngũ năm 1947, từng tham gia chiến dịch Biên giới 1949, chiến dịch Hoàng Hoa Thám 1951, sau đó là chiến dịch Hòa Bình.

Khi tham gia chiến dịch Hoàng Hoa Thám và chiến dịch Hòa Bình năm 1952, Hoàng Cầm chứng kiến cảnh đồng đội thương vong nhiều, một phần xuất phát từ việc khói bốc lên giữa rừng, khiến máy bay địch phát hiện, trút bom đạn xuống. Tổ anh nuôi của ông phòng tránh bằng cách chuyển sang nấu ăn ban đêm, khi máy bay địch tới thì dập lửa, dội nước, nhưng nhiều khi vẫn không tránh kịp.

Hoàng Cầm trăn trở ngày đêm, nghĩ phải làm một cái gì đó giúp giảm thương vong. Sau nhiều ngày nghiên cứu, vẽ sơ đồ và thử nghiệm, ông thành công sáng chế chiếc bếp có nhiều đường rãnh thoát khói, nối liền với lò, bên trên rãnh đặt những cành cây và phủ một lớp đất mỏng được tưới nước để giữ độ ẩm. Khói từ trong lò bếp bốc lên qua các đường rãnh chỉ còn là một dải hơi nước và tan nhanh khi rời khỏi mặt đất. Do đó, các anh nuôi có thể nấu bếp ban ngày, tránh bị máy bay phát hiện từ trên cao.

Hoàng Cầm được ra quân đầu năm 1959 với quân hàm Thiếu úy. Ông mất năm 1996 tại Bệnh viện 108, hưởng thọ 80 tuổi. Sau ngày mất, ông được thăng quân hàm Đại úy.

Căn bếp Hoàng Cầm của Ban Tham mưu Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: QĐND)

3 tập thể, 4 cá nhân được lấy ý kiến để phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, gồm: Văn phòng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (nay là Văn phòng Thành ủy TP.HCM); Phân đội Đặc công trực thuộc C250, Ban Quân sự miền Đông; Nhà máy A34, Quân chủng Phòng không - Không quân; ông Lê Văn Thọ, nguyên Tiểu đội phó Đặc công, Huyện đội Sơn Tịnh, Tỉnh đội Quảng Ngãi, Quân khu 5; Trung sĩ Nguyễn Thanh Tân, nguyên Trắc thủ góc tà, Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại úy Nguyễn Văn Tích, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 263, Sư đoàn 361 (nay là Sư đoàn 367), Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu úy Trần Văn Năm, nguyên Phi công, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

13 cá nhân được lấy ý kiến để truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, gồm: ông Võ Trung Thành (Năm Vinh), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Nghĩa Bình; liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, nguyên Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 16, Phân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An (nay là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh), Quân khu 7; ông Lâm Kiên Trì (Lâm Minh Mẫn, Năm Trì), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang); liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh, nguyên Chính trị viên Đại đội địa phương quân, Huyện đội Rồng Giềng, Tỉnh đội Rạch Giá (nay là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang), Quân khu 9.

Trung tá Trần Xanh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tá Trần Mạnh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tá Nguyễn Văn Thân, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 63, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân; liệt sĩ Trần Nhợ (Ba Nhợ), nguyên Thủy thủ trưởng Tàu C41, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân.

Liệt sĩ Nguyễn Tương, nguyên Chính trị viên Tàu C235, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lương, nguyên Chính trị viên Tàu 165, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Huỳnh Oai (Huỳnh Thế), nguyên Phân đội trưởng Phân đội 1, Đội 3, Đoàn 126 (nay là Lữ đoàn 126), Quân chủng Hải quân; liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12); bà Huỳnh Thị Sáu (Sáu Ngẫu), nguyên Giao liên xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là phường Thuận An, TP.HCM).

Bộ Nội vụ cũng lấy ý kiến Nhân dân về việc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 phố Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội).