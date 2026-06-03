Alonso tậu Pagani Zonda độc bản giữa mùa F1 thảm hại

(VTC News) -

Fernando Alonso vừa bổ sung vào bộ sưu tập siêu xe của mình một chiếc Pagani Zonda Diamante Verde độc bản. Chiếc xe mang màu xanh đậm kết hợp sợi carbon với ánh kim tuyến xanh, được chế tác và bàn giao tại Monaco bởi công ty Mechatronik.

Fernando Alonso bên siêu phẩm Pagani Zonda Diamante Verde tại Monaco. (Nguồn: Mechatronik/Alex Penfold)

Zonda Diamante Verde thuộc dòng 760 series - phiên bản cực hiếm, hợp pháp chạy đường phố nhưng lấy cảm hứng từ mẫu Zonda R dành cho đường đua. Xe trang bị động cơ V12 7.3 lít hút khí tự nhiên, công suất khoảng 750 mã lực, hộp số tay 6 cấp cùng cánh gió khổng lồ và khí động học bằng carbon.

Pagani đã ngừng sản xuất Zonda từ 2019, nhưng vẫn nhận đơn đặt hàng đặc biệt để tái tạo khung gầm cũ thành các bản độc nhất vô nhị. Những chiếc như Diamante Verde có giá lên tới 10 triệu USD.

Pagani Zonda Diamante Verde tại Monaco - chiếc xe độc bản trị giá hàng triệu USD. (Nguồn: Mechatronik/Alex Penfold)

Dù sở hữu siêu phẩm mới, Alonso lại đang trải qua một mùa giải F1 đầy thất vọng. Anh hiện đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng tay đua, chỉ hơn đồng đội Lance Stroll. Với mức lương khoảng 20 triệu USD/năm từ Aston Martin, chiếc Zonda có lẽ chỉ là “niềm an ủi nhỏ” cho một mùa giải đáng quên.

Trước Alonso, Lewis Hamilton cũng từng sở hữu một chiếc Zonda 760LH, mua với giá 1,6 triệu USD và bán lại sau 7 năm với mức lời khổng lồ 11,5 triệu USD.