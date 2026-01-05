Mỹ cảnh báo tấn công lần hai nếu chính quyền Venezuela không hợp tác

(VTC News) -

Theo tờ Reuters, phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4/1, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tiến hành cuộc tấn công quân sự thứ hai nhằm vào Venezuela nếu các thành viên còn lại trong chính quyền nước này không hợp tác với Mỹ sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump cho biết Mỹ sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự để “ổn định tình hình Venezuela”. Đồng thời, ông ám chỉ khả năng mở rộng hành động sang các quốc gia Mỹ Latinh khác, trong đó có Colombia và Mexico, nếu các nước này không kiểm soát được dòng ma túy chảy vào Mỹ.

Ông nói rằng chính quyền Mỹ sẽ tìm cách làm việc với các quan chức còn lại trong bộ máy của ông Maduro nhằm trấn áp nạn buôn ma túy và cải tổ ngành dầu mỏ, thay vì tổ chức bầu cử để thành lập một chính phủ mới ngay lập tức.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Venezuela đang nắm quyền lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động của Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello gọi việc bắt giữ ông Maduro và phu nhân là “một vụ bắt cóc”, đồng thời khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

"Ở đây chỉ có một tổng thống duy nhất là ông Nicolas Maduro Moros. Đừng ai để bị mắc mưu trước những hành động khiêu khích của kẻ thù", Bộ trưởng Nội vụ Venezuela nhấn mạnh trong một bản ghi âm do đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela công bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã khiến binh sĩ, dân thường và phần lớn lực lượng bảo vệ của ông Maduro thiệt mạng. Ông tuyên bố Venezuela đã huy động quân đội để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã tiếp quản vai trò tổng thống lâm thời theo quyết định của Tòa án Tối cao Venezuela. Bà cũng công khai bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Phát biểu ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không chấp nhận việc Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phản đối chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

"Nếu không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả ông Maduro", ông Trump khẳng định. Mỹ nhấn mạnh việc bắt giữ ông Maduro là một hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến các cáo buộc hình sự được đưa ra từ năm 2020. Ông Trump cũng công khai đề cập đến việc các công ty dầu mỏ Mỹ có quyền tiếp cận trữ lượng dầu của Venezuela và cho rằng làn sóng người di cư Venezuela sang Mỹ là một yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định này.

Trên trường quốc tế, nhiều quốc gia kêu gọi Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc bắt giữ nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn để thảo luận về tình hình, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Washington.