Cận cảnh nơi Tổng thống Venezuela bị giam giữ trên đất Mỹ

Theo CNN, trại giam Metropolitan Detention Center từ lâu đã ở trong tình trạng xuống cấp, thiếu nhân sự, thậm chí xảy ra hiện tượng bạo lực giữa các phạm nhân và các sự cố mất điện.

Các nhân viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đứng gác bên ngoài trại giam Metropolitan ở Brooklyn, New York, Mỹ, trong ngày 3/1, khi ông Maduro được áp giải tới đây. (Ảnh: Reuters)

Được xây dựng trong thập niên 1990 nhằm góp phần giải quyết tình trạng quá tải nhà tù, trại giam Metropolitan từng giam giữ nhiều nhân vật có tiếng như trùm ma túy Joaquin Guzman, ca sĩ R. Kelly, Ghislaine Maxwell - đồng phạm của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, “trùm” tiền mã hóa Sam Bankman-Fried, rapper Sean Combs...

Đây là cơ sở giam giữ liên bang hỗn hợp bao gồm cả phạm nhân nam và nữ, với tổng cộng khoảng 1.300 phạm nhân.

Thị trưởng New York, ông Zohran Mamdani, hiện đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt do Mỹ tiến hành tại Venezuela. Ông Mamdani cho biết ông cũng đã được thông báo về kế hoạch giam giữ ông Maduro và vợ tại trại giam của thành phố New York.

Phần lớn những người bị giam tại trại giam Metropolitan đều đang trong giai đoạn chờ xét xử. Nếu bị kết án, họ sẽ được chuyển tới một cơ sở khác để thụ án. Ban quản lý trại giam Metropolitan hiện từ chối đưa ra phát ngôn.

Luật sư của rapper Sean Combs, ông Marc Agnifilo, từng lập luận trước tòa hồi cuối năm 2024 rằng việc rapper này bị giam tại đây gây nhiều trở ngại cho quá trình chuẩn bị hầu tòa. “Đây là một nơi rất khó khăn đối với các phạm nhân”, luật sư Marc Agnifilo khẳng định.

Bạo lực là mối đe dọa thường trực tại trại giam Metropolitan. Theo CNN, một phạm nhân từng bị đâm chết tại đây hồi tháng 6/2024. Một phạm nhân khác thiệt mạng trong một vụ ẩu đả chỉ một tháng sau đó.

Năm 2019, một sự cố mất điện kéo dài đã khiến các phạm nhân phải sống trong bóng tối giữa thời tiết giá lạnh trong gần một tuần. Vụ việc này dẫn đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ và kết thúc bằng thỏa thuận bồi thường tổng cộng 10 triệu USD cho khoảng 1.600 phạm nhân bị ảnh hưởng vì sự cố mất điện khi đó.

Theo đơn kiện, các tù nhân bị giam trong phòng giam suốt nhiều ngày để đảm bảo an ninh, họ phải chịu đựng điều kiện vệ sinh tồi tệ, do hoạt động của hệ thống nhà vệ sinh bị ảnh hưởng vì sự cố mất điện.

Trại giam Metropolitan hiện là trung tâm giam giữ liên bang duy nhất nằm trong thành phố New York, sau khi một nhà tù ở quận Manhattan (New York, Mỹ) bị đóng cửa sau cái chết của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein hồi năm 2019 vì tự sát.

Trại giam Metropolitan Detention Center (MDC) do Cục Nhà tù Liên bang Mỹ quản lý. (Ảnh: Reuters)

Theo Axios, một số thẩm phán liên bang tại Mỹ cũng từng nhận định trại giam Metropolitan tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thậm chí còn giảm án cho bị cáo để bù đắp cho điều kiện khắc nghiệt mà họ phải chịu trong thời gian bị giam giữ tại đây để chờ xét xử.

Ông Andrew Gounardes, Thượng nghị sĩ Dân chủ bang New York, cho biết một số người từng bị giam tại Metropolitan đã phản ánh hiện tượng thực phẩm có dòi, phong tỏa bất ngờ bên trong nhà tù vì những vấn đề phát sinh đột ngột, khả năng chăm sóc y tế kém...

Năm 2020, một phạm nhân bị giam tại đây đã bị quản giáo xịt hơi cay khi người này lên cơn khủng hoảng tâm lý. Trước đó, phạm nhân đập phá bên trong phòng giam, không phối hợp theo các yêu cầu của quản giáo. Sau khi bị xịt hơi cay, phạm nhân bất tỉnh, dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng phạm nhân tử vong ngay sau đó.