Cán bộ Quân đội, Công an ứng cử ĐBQH chuyên trách phải có hàm đại tá trở lên

Sáng 15/11, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang trình bày Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về tiêu chuẩn chung, ông Quang nêu rõ, người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có uy tín, năng lực; có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kê khai tài sản, thu nhập trung thực, minh bạch, không cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm"…

"Không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi", Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Một tiêu chuẩn khác mà người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND phải đáp ứng là nói đi đôi với làm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám hy sinh vì lợi ích chung, vì nước, vì dân; có thành tích, kết quả công tác và “sản phẩm” cụ thể trong địa bàn, lĩnh vực công tác được giao...

Ban Tổ chức Trung ương lưu ý không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết.

Cán bộ có vi phạm khuyết điểm hoặc bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2021-2026; cán bộ có người thân vi phạm pháp luật… cũng sẽ không được giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử.

"Đối với những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, thực hiện theo Quy định của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp", ông Hoàng Đăng Quang nói.

Ban Tổ chức Trung ương cũng định hướng quan tâm, giới thiệu chuyên gia đầu ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao; luật gia giỏi có uy tín, am hiểu sâu về pháp luật quốc tế; doanh nhân xuất sắc, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Về tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách, Hướng dẫn 36 nêu rõ, quan tâm người được đào tạo cơ bản về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao về khoa học, công nghệ, tài chính - ngân hàng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số.

Với người ứng cử làm ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương, theo ông Quang, cần phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên và đã được quy hoạch ĐBQH hoạt động chuyên trách; nếu chưa được quy hoạch vào ĐBQH hoạt động chuyên trách thì phải được quy hoạch giữ chức vụ từ thứ trưởng và tương đương trở lên.

"Nếu thuộc đơn vị vũ trang Nhân dân thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chức danh cục trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên hoặc có quân hàm đại tá trở lên", Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ.

Với người ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương phải giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, là ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, có quy hoạch một trong các chức danh sau: Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó trưởng đoàn ĐBQH, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố hoặc tương đương trở lên; có khả năng đóng góp vào hoạt động của Quốc hội.

Với một số lĩnh vực cần thiết phải cơ cấu ĐBQH hoạt động chuyên trách, nhưng không có nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương đáp ứng yêu cầu, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn có thể xem xét đối với một số trường hợp phó vụ trưởng và tương đương, nhưng phải đảm bảo yêu cầu đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 3 năm trở lên, có chuyên môn sâu về một hoặc một số ngành, lĩnh vực, có triển vọng phát triển và đã được quy hoạch ĐBQH hoạt động chuyên trách.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng ủy Quốc hội lựa chọn và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, giới thiệu ứng cử làm ĐBQH hoạt động chuyên trách bảo đảm đúng quy định.

Ủy viên Trung ương làm Trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Về số lượng cấp phó các cơ quan của Quốc hội; trưởng đoàn, phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI và nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Tổ chức Trung ương quy định: với các cơ quan của Quốc hội thực hiện sắp xếp trong nhiệm kỳ khóa XV được giữ nguyên số lượng cấp phó theo quy định. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI thực hiện bố trí số lượng cấp phó theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Ông Hoàng Đăng Quang nêu rõ, các lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố được cấp ủy đề xuất và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ứng cử ĐBQH, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn ĐBQH của tỉnh, thành phố theo nguyên tắc mỗi lãnh đạo không giữ quá 2 chức danh lãnh đạo (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Ủy ban MTTQ). Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

"Các Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo, còn người đảm nhiệm chức danh phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố phải là cấp ủy viên cấp tỉnh, đã giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, có quy hoạch một trong các chức danh: Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố hoặc tương đương trở lên", lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nói.

Việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp phải căn cứ vào phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030).

Trường hợp cần thiết, theo ông Quang, nếu phải thay đổi thì báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, người được giới thiệu ứng cử làm trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI, ứng cử giữ chức chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 theo đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII thông qua thì không phải báo cáo lại Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Trường hợp cần thiết phải bố trí lại trưởng đoàn ĐBQH theo đề án tổng thể thì phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Trung ương lưu ý cấp ủy các cấp lãnh đạo việc bố trí nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND về các đơn vị bầu cử, đảm bảo sự hài hòa, tương quan chung trong việc bố trí nhân sự ứng cử tại các đơn vị bầu cử ở địa phương.