Vụ 40 học sinh ngộ độc: Trường bị phạt gần 200 triệu nhưng không có tiền nộp

(VTC News) -

Liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị, ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân), cho biết nhà trường vừa nhận quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Trị đối với 3 hành vi vi phạm, tổng mức phạt 196,5 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này vượt quá khả năng chi trả nên nhà trường có tờ trình gửi UBND xã Kim Ngân đề nghị hỗ trợ kinh phí nộp phạt.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy có 3 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở. Sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

40 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thuỷ phải nhập viện sau bữa ăn bán trú, hiện sức khoẻ các em ổn định và được xuất viện

UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt nhà trường tổng số tiền 196,5 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng. Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 26/9, sau bữa ăn sáng ở Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, 40 học sinh của trường này phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 4 mẫu thức ăn được kiểm nghiệm, có mẫu thức ăn cá chim kho dương tính với Bacillus cereus, vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh được cho là cô Đ.T.H.H - Phó Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 1/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT, chính quyền xã Kim Ngân cùng Ban giám hiệu trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy cũng có buổi làm việc với toàn thể phụ huynh về vụ việc cùng những vấn đề khác về ăn bán trú và cá nhân cô Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tại cuộc họp, hầu hết các phụ huynh kiên quyết yêu cầu các cấp có thẩm quyền đình chỉ ngay công tác đối với cô Đ.T.H.H. Đồng thời, yêu cầu nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng.