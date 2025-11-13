40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú ở Quảng Trị: Phát hiện thêm sai phạm

(VTC News) -

Liên quan vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú, UBND xã Kim Ngân vừa có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính lên UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử phạt theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng, người đại diện theo pháp luật của trường PTDT Bán Trú Tiểu học Kim Thuỷ (xã Kim Ngân) ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm chế biến món “cá chim kho” tại bếp ăn bán trú. Sau bữa ăn, 40 học sinh có triệu chứng ngộ độc, phải nhập viện điều trị.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho dương tính với Bacillus cereus, loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm.

Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thuỷ nơi xảy ra sự việc

Ngoài ra, ông Mỹ còn bị xác định không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Đồng thời sử dụng 2 nhân viên trực tiếp chế biến chưa qua tập huấn an toàn thực phẩm.

Trước đó ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng bằng món bánh do trường cung cấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Thủy phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị. Trong tổng số 75 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc, 40 em phải nhập viện, còn 35 em được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 4 mẫu thức ăn được kiểm nghiệm, có 1 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus, vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh được cho là cô Đ.T.H.H - Phó Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 1/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT, chính quyền xã Kim Ngân cùng Ban giám hiệu trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy cũng có buổi làm việc với toàn thể phụ huynh về vụ việc cùng những vấn đề khác về ăn bán trú và cá nhân cô Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tại cuộc họp, hầu hết các phụ huynh kiên quyết yêu cầu các cấp có thẩm quyền đình chỉ ngay công tác đối với cô Đ.T.H.H. Đồng thời, yêu cầu nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng.