40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc sau bữa ăn sáng ở trường đã xuất viện

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị), xác nhận 40 học sinh nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Kim Thủy đã xuất viện.

Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy, nơi cấp cứu và điều trị cho 40 học sinh cho biết, sức khỏe của các em ổn định, không còn nguy hiểm. Sau khi xuất viện, gia đình cần tiếp tục theo dõi.

Trước đó, sau bữa ăn sáng tại trường, nhiều học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy có biểu hiện đau bụng phải vào viện thăm khám, điều trị. (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, xã này đang phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát quy trình bữa ăn bán trú, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quan điểm của địa phương là xử lý khách quan, công khai, minh bạch, không bao che, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường giáo dục lành mạnh.

Liên quan đến mẫu thức ăn được cho là nguyên nhân khiến các em nghi bị ngộ độc, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị vẫn đang kiểm tra mẫu xét nghiệm.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các trường rà soát toàn bộ quy trình cung cấp bữa ăn bán trú, tăng cường giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm để tránh xảy ra sự việc tương tự.

Trước đó, sáng 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy... nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau đó, nhà trường phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để cấp cứu. Nhờ được điều trị kịp thời nên sức khỏe của 40 học sinh sau đó đã cơ bản ổn định.