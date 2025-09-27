Vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở TP.HCM: 65 học sinh có triệu chứng bất thường

(VTC News) -

Từ ngày 22 đến 26/9, một trường học trên địa bàn phường Long Bình, TP.HCM ghi nhận 65 học sinh nghỉ học rải rác qua các ngày. Nhiều trường hợp có dấu hiệu rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy, ói, trong đó 8 ca phải nhập viện điều trị với chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Điểm chung của các em này là ăn bánh mì bán quanh khu vực nơi ở và trường học trước đó. Ngoài học sinh, một số phụ huynh cũng xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

BS Lê Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp tìm hiểu vụ việc trên.

Ngày 26/9, ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Long Bình phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức xuống cơ sở ghi nhận, xác minh. Đoàn cũng vào kiểm tra bếp ăn trường học, ghi nhận đáp ứng đầy đủ hồ sơ, sổ sách.

Kiểm tra thực tế bên ngoài cổng trường, đoàn công tác không tiếp cận được bất kỳ xe bán bánh mì nào. "Người ta đẩy xe bánh mì về nhà hoặc đi đâu đó, chúng tôi không tiếp cận được. Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức vẫn tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình để đảm bảo sức khoẻ của các cháu", BS Lê Văn Phương cho biết

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, vì sự việc bắt đầu xảy ra từ ngày 22/9 nên việc lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gần như không còn giá trị. Hiện vụ việc đã được báo cáo đến Sở Y tế TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra. Hiện sức khoẻ các em học sinh đã ổn định.