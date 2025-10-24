Vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú ở trường: Lập đoàn kiểm tra

(VTC News) -

Liên quan vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân vừa quyết định kiểm tra đối với chi ủy chi bộ nhà trường cùng các cá nhân liên quan.

Các cá nhân bị kiểm tra gồm ông Đỗ Văn Mỹ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ

Như Báo Điện tửVTC News đưa tin, ngày 26/9, nhiều học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng bằng món bánh do trường cung cấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Thủy phối hợp với giáo viên và phụ huynh đã nhanh chóng đưa các em đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị. Trong tổng số 75 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc, 40 em phải nhập viện, còn 35 em được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 4 mẫu thức ăn được kiểm nghiệm, có 1 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus, vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị cũng xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh được cho là bà Đ.T.H.H - Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, UBND xã Kim Ngân ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày với bà Đ.T.H.H. Ngày 23/10, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H. Việc gia hạn thời gian đình chỉ được đưa ra do nhiều phụ huynh chưa đồng thuận để bà H. trở lại làm việc, trong khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận chính thức.