Công an vào cuộc vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện sau bữa ăn bán trú

Liên quan vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú xảy ra tại Trường Phổ Thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, lãnh đạo xã Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, hiện nay cơ quan Công an vẫn đang thực hiện điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng cho biết: "Cơ quan chức năng xác định được 1 cơ sở có hợp đồng cung cấp bữa ăn sáng cho trường. Về phía Sở, sở luôn quan tâm, chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ nơi xảy ra sự việc

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị, Chi cục An toàn thực phẩm cũng làm việc với UBND xã Kim Ngân về vụ việc để có kết luận và hướng xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm. Hiện, cơ quan công an đang thực hiện làm việc với cơ sở cung cấp bữa ăn sáng cho trường.

Ngoài ra, Sở Y tế Quảng Trị vừa có quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đoàn kiểm tra do Chi cục trưởng, Chi cục An toàn thực phẩm làm Trưởng đoàn, sẽ kiểm tra theo hình thức đột xuất đối với 16 cơ sở giáo dục tại Quảng Trị. Đây là việc cần thiết sau khi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 26/9, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng ở trường, trong đó, 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ phải nhập viện sau bữa ăn bán trú, hiện sức khoẻ các em ổn định và được xuất viện

Vụ việc còn gây tranh cãi khi xuất hiện đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh bà Đ.T.H.H. - Phó Hiệu trưởng nhà trường ngăn học sinh đi viện mặc dù có đề nghị của nhân viên y tế.

Sau đó, 75 học sinh bán trú của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy được phụ huynh đồng loạt cho nghỉ học. Sáng 2/10, khi UBND xã Kim Ngân ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H., 75 học sinh mới được phụ huynh cho quay trở lại trường học tập.

Theo kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang, mẫu thức ăn liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy ngộ độc có mẫu bệnh phẩm dương tính với chủng Bacillus cereus - là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt là khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.