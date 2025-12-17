Vẻ gợi cảm của 'bản sao hoa hậu Đỗ Thị Hà' đang gây sốt ở SEA Games 33

Những thông tin về SEA Games 33 đang tạo sức nóng trên mạng xã hội khi nhiều vận động viên gây ấn tượng với thành tích và diện mạo nổi bật. Trong đó, Ngô Thị Hương - kiếm thủ sinh năm 2001 thu hút nhờ ngoại hình nổi bật, đôi chân dài như người mẫu.