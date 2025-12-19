Khởi công dự án Nhà văn hoá Thanh niên hơn 2.240 tỷ đồng trên 'đất vàng' TP.HCM

Sáng 19/12, tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn, TP.HCM), dự án xây dựng
Nhà văn hoá Thanh niên chính thức khởi công. Sự kiện nằm trong khuôn khổ tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tham dự lễ khởi công có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các lãnh đạo địa phương.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, việc đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố các thời kỳ đối với thế hệ trẻ.
Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) đơn vị trúng thầu cho biết, gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thi công 1.000 ngày. Chủ đầu tư và nhà thầu đang thương thảo hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Sau khi hoàn tất, nhà thầu sẽ phá dỡ các hạng mục cũ nhằm bàn giao mặt bằng sạch, phục vụ thi công công trình mới.
Lãnh đạo thực hiện khi thức động thổ, khởi công dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên.
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà động viên các đơn vị, công nhân thi công dự án.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News,
Nhà văn hóa Thanh niên hiện nằm trên khu đất đắc địa bậc nhất TP.HCM, sở hữu bốn mặt tiền các trục đường lớn: Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm. (Ảnh: Lương Ý)
Nhiều năm qua, nơi đây là điểm sinh hoạt, giao lưu quen thuộc của thanh thiếu niên, sinh viên với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, học thuật và tình nguyện. (Ảnh: Lương Ý)
Dự án xây mới Nhà văn hóa Thanh niên có tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách TP. Công trình được xây dựng ngay trên khuôn viên hiện hữu tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, với diện tích đất hơn 14.344 m². Theo thiết kế được phê duyệt, công trình gồm 25 tầng, trong đó 4 tầng hầm và 21 tầng nổi. Chiều cao đến đỉnh mái đạt 84,15 m. Việc đầu tư hạ tầng hiện đại, bố trí nhiều không gian chức năng mới được kỳ vọng giúp nơi đây trở thành trung tâm đa hoạt động về văn hóa, giáo dục, sáng tạo của TP. (Ảnh: Lương Ý)