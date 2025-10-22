Tài xế thản nhiên vượt đèn đỏ, đi ngược chiều dưới mạng lưới 'mắt thần' AI

Hiện nay, trên khắp các tuyến phố Hà Nội đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tăng cường quản lý trật tự đô thị, an ninh và hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông.

Ghi nhận tối 21/10 tại nút giao Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu cho thấy, dù hệ thống camera AI phát huy hiệu quả, phần lớn người dân chấp hành luật giao thông, song vẫn còn một số trường hợp thản nhiên vi phạm.

Thậm chí, nhiều người ngang nhiên đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba.

Anh Văn Đức (ở quận Cầu Giấy) cho biết: “Từ khi lắp đặt camera AI, ý thức của người dân đã cải thiện rõ rệt, phần lớn chấp hành nghiêm luật giao thông. Tuy nhiên, vào những khung giờ tối muộn hoặc sáng sớm, vẫn có không ít người ngang nhiên vi phạm ngay trước ống kính giám sát của camera AI”.

Trên đường Phạm Hùng, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, chỉ trong 15 phút, hơn 10 tài xế vô tư vượt đèn đỏ trước hệ thống “mắt thần” giám sát giao thông.

Nhiều tài xế công nghệ cố tình vượt đèn đỏ, cắt ngang dòng xe đang di chuyển ở hướng khác.

Hệ thống camera AI giám sát và xử lý vi phạm giao thông đã được lắp đặt dọc toàn tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp người dân vi phạm luật giao thông.

Ngoài tự động phát hiện vi phạm, các camera AI thế hệ mới còn có thể đo tốc độ xe chạy; đo đếm lưu lượng xe để cảnh báo ùn tắc, điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông; tự động phát hiện tai nạn giao thông và cảnh báo đến trung tâm chỉ huy để điều phối lực lượng tới giải quyết...

Điểm nổi bật của hệ thống camera AI là khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện ở khoảng cách 500–700m. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy để phân tích, xử lý và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Công an địa phương chỉ sau thời gian ngắn từ khi phát hiện.

Không chỉ ban đêm, ngay cả ban ngày nhiều người vẫn vô tư vi phạm giao thông trên các tuyến phố có lắp camera AI.

Hình ảnh tài xế vi phạm luật giao thông trên đường Phạm Văn Bạch và Phạm Hùng vào ngày 21/10.

Theo đề án do UBND TP Hà Nội phê duyệt, giai đoạn 2025–2030, thành phố sẽ lắp đặt hơn 40.000 camera trên các tuyến giao thông. Trong đó, khoảng 16.000 camera được sử dụng phục vụ công tác quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.

Một số tuyến đường trọng điểm của Hà Nội đã và đang được lắp đặt hệ thống camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông:

Giảng Võ – Cát Linh, Giảng Võ – Láng Hạ, Điện Biên Phủ – Trần Phú, Phan Đình Phùng – Hùng Vương, Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt – Giải Phóng, Hàng Giấy – Hàng Đậu, Quán Thánh – Thanh Niên, Xuân Thủy – Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến – Trần Duy Hưng, Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ – Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng – Bộ Công An, Láng Hạ – Thái Hà, Hoàng Cầu – La Thành, Phạm Hùng – Mễ Trì, Kim Mã – Núi Trúc, Phố Huế – Hàng Bài, Tràng Thi – Cửa Nam, Lý Thường Kiệt – Hàng Bài, Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển, cùng các tuyến Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Cầu Giấy, Võ Chí Công – Xuân La, Nhật Tân – Nội Bài...