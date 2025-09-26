Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Ngay sau khi Cục Cảnh sát giao thông công bố gần 1.800 vi phạm được phát hiện chỉ trong vòng nửa ngày, camera AI đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn về giao thông. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng sự xuất hiện của hệ thống này sẽ góp phần quan trọng trong việc lập lại kỷ cương, giảm bớt những hành vi vi phạm diễn ra phổ biến ở các tuyến phố đông đúc.