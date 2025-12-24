Tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000kg ở Quảng Trị

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg.

Video tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg ở Quảng Trị. (Nguồn: Trần Khôi)

Trước đó, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần tra, kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua địa phận thôn Tây Chín (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thì phát hiện xe ô tô khách BKS 74F-001.xx đang dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

676 con rắn hổ mang được bỏ trong các kiện hàng trong khoang xe ô tô khách. Ảnh: Trần Khôi

Qua kiểm tra xác định ông M.V.B (SN 1984, ngụ khu phố 9, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - tài xế ô tô khách nêu trên - và N.Đ.K (phụ xe; SN 2005, ngụ phường Phong An, TP Huế) đang bốc xếp 112 kiện hàng bên trong là 676 con rắn hổ mang (loại một mắt kính).

Tổng trọng lượng của 676 con rắn hổ mang là 924,2kg và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định số rắn hổ mang nêu trên là của bà H.T.N (SN 1991, ngụ thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo), vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Trong quá trình thuê ông M.V.B và ông N.Đ.K bốc xếp, vận chuyển thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.