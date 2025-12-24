Vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có thể bị phạt tới 150 triệu đồng

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng và đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Cụ thể, với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ bị phạt từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái.

Hành vi vi phạm quy định về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường bộ bị phạt từ 6-15 triệu đồng.

Về xử phạt người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ, Nghị định quy định phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng đối với hành vi không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo đúng mẫu đơn vị kinh doanh vận tải đã quy định.

Hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng gồm: Điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định; điều khiển taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách; điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết theo quy định.

Đối với các hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Nghị định quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm không niêm yết nội quy, giá dịch vụ, tên và số điện thoại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại bãi đỗ xe theo quy định.

Hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng gồm: Không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành theo quy định đối với tuyến cố định; không thực hiện đúng quy định về dán, thu hồi phù hiệu cấp cho xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải.

Mức phạt này còn áp dụng với hành vi: Không bố trí nhân sự thực hiện theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện trong suốt quá trình tham gia kinh doanh vận tải theo quy định; tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa ký gửi không đúng quy định; không thực hiện việc miễn giảm giá vé đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác theo quy định.

Xe ô tô lấn làn.

Nghị định quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm: Sử dụng ô tô chở người từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) trở lên hoặc xe ô tô chở người có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn 8 chỗ từ xe ô tô lớn hơn 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; không bố trí người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải hoặc có bố trí nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, mức phạt này còn áp dụng khi phương tiện thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe 4 bánh có gắn động cơ mà không có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã theo quy định hoặc sử dụng phương tiện không thuộc quyền sử dụng hợp pháp để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ...

Điều hành phương tiện không có giấy phép kinh doanh vận tải bị phạt tới 16 triệu đồng

Hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 12-16 triệu đồng gồm: Thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh vận tải; thành lập, tổ chức điểm giao dịch đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa trái phép; không gửi hóa đơn điện tử, không gửi nội dung tối thiểu của hợp đồng điện tử theo quy định; để tổ chức, cá nhân không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ điều hành phương tiện và lái xe hoặc quyết định giá cước để vận tải; trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải nhưng không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định...

Đối với các hành vi vi phạm về dịch vụ cho thuê phương tiện, Nghị định quy định phạt tiền từ 8-10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để tự lái với người thuê.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 28-30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm cho thuê phương tiện khi người thuê để tự lái không có giấy phép lái xe còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe cho thuê.

Nghị định nêu rõ, mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.