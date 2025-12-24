Tuyến buýt điện đầu tiên tại Côn Đảo lăn bánh từ ngày mai

Từ ngày 25/12/2025, tuyến xe buýt điện số 173 kết nối trung tâm Côn Đảo với khu vực Cỏ Ống chính thức được đưa vào khai thác, mở ra giai đoạn mới cho vận tải hành khách công cộng tại đặc khu Côn Đảo.

Đây là tuyến xe buýt công cộng đầu tiên hoạt động trên địa bàn, do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) tổ chức vận hành.

Tuyến xe buýt điện số 173 sẽ chính thức lăn bánh vào ngày mai tại Côn Đảo, kết nối khu vực trung tâm và sân bay Cỏ Ống.

Việc đưa tuyến vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách, đồng thời từng bước giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, góp phần bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái đặc thù của Côn Đảo.

Tuyến buýt điện số 173 sử dụng phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện, không phát thải khí nhà kính và vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn.

Hệ thống hạ tầng đi kèm, bao gồm các điểm dừng, nhà chờ và trạm sạc được đầu tư đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trên xe được tích hợp các tiện ích hiện đại như máy lạnh, thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho hành khách.

Tuyến có chiều dài hơn 17 km, kết nối trực tiếp sân bay Côn Đảo với chợ Côn Đảo – hai điểm có nhu cầu đi lại lớn nhất trên đảo. Lộ trình đi qua 39 điểm dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận các khu dân cư, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ và sinh hoạt hằng ngày. Thời gian mỗi chuyến khoảng 30 phút, với tổng cộng 114 chuyến/ngày, hoạt động từ 5h đến 19h.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự kiến 5 tuyến xe buýt mới được triển khai trong thời gian tới. Qua đó hình thành mạng lưới vận tải hành khách công cộng bao phủ phần lớn các khu vực trọng điểm trên đảo, góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh, văn minh và thân thiện với môi trường.