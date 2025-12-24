Chiều Giáng sinh, TP.HCM xuất hiện mưa lớn trái mùa

(VTC News) -

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News khoảng 15h ngày 24/12, mưa dông bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại TP.HCM. Do mưa đến đột ngột, nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị áo mưa, phải vội vã tấp xe vào lề để tránh ướt. Một số tuyến đường xảy ra tình trạng di chuyển chậm do tầm nhìn giảm.

Mưa dông chiều 24/12 tại TP.HCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt mưa trái mùa này xuất phát từ sự kết hợp của nhiều hình thế thời tiết. Cụ thể, không khí lạnh đang được tăng cường xuống phía Nam và có xu hướng ổn định. Cùng với đó, rãnh áp thấp xích đạo với trục khoảng 5-7 độ vĩ Bắc hoạt động khá mạnh trong 24 giờ tới, sau đó lùi dần về phía Nam.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì. Đồng thời, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn trong khoảng 24h tới rồi suy yếu dần. Sự tương tác của các hình thế này khiến thời tiết khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, xuất hiện mưa dông trái mùa ngay trong những ngày cuối tháng 12.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ chiều tối 24/12 đến ngày 25/12, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, mưa tập trung nhiều hơn tại khu vực các tỉnh miền Tây. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong những ngày này, thời tiết Nam Bộ phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có nơi xuất hiện mù nhẹ. Ban ngày có nắng gián đoạn, song về chiều tối và đêm mưa rào và dông quay trở lại.

Bầu trời TP.HCM tối sầm, mây đen dày và gây mưa trên diện rộng.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết, từ 48h đến 7 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh chi phối vùng biển phía Đông Nam Bộ. Riêng trong ngày 25/12, nhiễu động gió Đông trên cao vẫn hoạt động mạnh, khiến chiều và đêm có nơi mưa vừa, mưa to.

Mưa trái mùa cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hoa, cây kiểng đang được trồng phục vụ dịp năm mới, nhất là tại các tỉnh Nam Bộ.

Về xu thế thời tiết trong những tháng đầu năm 2026, mưa tại TP.HCM và Nam Bộ được dự báo giảm dần theo mùa khô, tuy nhiên cục bộ vẫn có thể xuất hiện những trận mưa trái mùa.

Không khí lạnh tác động nhiều hơn, khiến thời tiết về đêm và sáng sớm có thể se lạnh. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, khu vực TP.HCM được cảnh báo khả năng xuất hiện nắng nóng sớm.