Không khí lạnh tràn về từ đêm Noel gây mưa rét ở miền Bắc, thấp nhất dưới 8°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ mưa vài nơi, nhiệt độ hiện phổ biến 24-27°C.
Khoảng đêm 24/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.
Từ đêm Giáng sinh 24/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các khu vực này cũng chuyển rét từ đêm 24/12, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đó, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 25/12 và 26/12 trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 10-13°C, có nơi dưới 8°C.
Đêm 24/12 và ngày 25/12, thời tiết TP Hà Nội có mưa, mưa rào, từ đêm 24/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 13-15°C.
Trên biển, từ gần sáng 25/12, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.
Từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.
Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 25/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.
Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
"Trời rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác", cơ quan khí tượng cảnh báo.
Nhận định xu hướng thời tiết trong một tháng tới (từ nay đến 20/1/2026), cơ quan khí tượng cho hay, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, tập trung chủ yếu vào tháng 1/2026.
So với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ, trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 0,5-1°C, có nơi cao hơn trên 1°C.
Mưa diện rộng có thể xuất hiện tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai trong thời gian này.
Tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 5-15mm, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa thấp hơn 15-40mm, có nơi thấp hơn.
Trong thời kỳ dự báo, bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện.