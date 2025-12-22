Hàng quán ở TP.HCM rực rỡ không khí Giáng sinh, giới trẻ đua nhau check-in

"Năm nào cũng vậy, đến mùa Giáng sinh là tụi mình lại rủ nhau đi các quán cà phê chụp hình. Vừa có ảnh đẹp, vừa là cơ hội để bạn bè ngồi lại với nhau dịp cuối năm rất ý nghĩa", bạn Thuỳ Ân (ngụ phường Bình Lợi Trung) chia sẻ.