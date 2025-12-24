Galaxy Z TriFold gập được bao nhiêu lần trước khi ‘đuối’?

(VTC News) -

Thử nghiệm của Kênh Youtube OMG_electronics trên Galaxy Z TriFold. (Clip: Youtube)

Khi ra mắt Galaxy Z TriFold, Samsung khẳng định thiết bị đã vượt qua bài kiểm tra 200.000 lần gập mở, tương đương việc gập mở khoảng 100 lần mỗi ngày trong suốt 5 năm sử dụng.

Đây là một con số khá ấn tượng, dù vẫn chỉ bằng chưa đến một nửa so với mức 500.000 lần gập của Galaxy Z Fold 7. Tuy vậy, với sản phẩm lần đầu tiên ra mắt, cấu trúc phức tạp hơn đáng kể, không nhiều người kỳ vọng TriFold có thể đạt độ bền tương đương dòng Fold đã phát triển qua 7 thế hệ.

Dù sao, con số trên vẫn cần được kiểm chứng bằng thực tế.

Kênh YouTube Hàn Quốc OMG_electronics đã livestream một bài thử nghiệm ‘tra tấn’ Galaxy Z TriFold, trong đó nhiều người luân phiên gập - mở máy liên tục. Điều đáng chú ý là bản lề 'đuối sức' sớm hơn dự đoán.

Galaxy Z TriFold sử dụng thiết kế gập vào trong nhằm bảo vệ màn hình chính. (Ảnh: 9to5Google)

Trong bài thử nghiệm kéo dài nhiều ngày, bản lề TriFold bắt đầu phát ra tiếng kêu nhẹ sau khoảng 61.000 lần gập. Đến mốc 121.000 lần, hiện tượng này xuất hiện ở cả hai bản lề.

Tới khoảng 144.000 lần gập, độ đàn hồi của bản lề suy giảm rõ rệt: Máy không thể tự giữ trạng thái mở hoàn toàn, phải dùng lực để giữ cố định, đồng thời việc gập - mở cũng trở nên nặng hơn.

Dù chưa thể xem là hỏng hoàn toàn, tình trạng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày và là lý do đủ để người dùng cân nhắc sửa chữa. Đáng chú ý, màn hình vẫn hoạt động bình thường cho đến cuối bài test.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng trong thử nghiệm này, thiết bị bị gập - mở liên tục trong suốt 8 ngày liền, một kịch bản khó có thể xảy ra trong đời sống thực. Vì vậy, trong điều kiện sử dụng thông thường, Galaxy Z TriFold nhiều khả năng vẫn có thể đạt hoặc tiệm cận mốc 200.000 lần gập như Samsung công bố.