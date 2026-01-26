Top 3 Miss World Vietnam 2022: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phú

(VTC News) -

Tháng 8/2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi trở thành ba người đẹp xuất sắc nhất của Miss World Vietnam 2022. Thời điểm đăng quang, họ đều được khen ngợi về nhan sắc lẫn trình độ học vấn. Sau gần 4 năm trôi qua, cuộc sống của cả ba có rất nhiều thay đổi, cả trong công việc lẫn đời sống.

Hoa hậu Mai Phương rẽ hướng làm ca sĩ

Mai Phương sinh năm 1999, từng đoạt danh hiệu Người đẹp nhân ái, vào Top 5 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 2022, cô giành vương miện Miss World Vietnam.

Người đẹp sinh năm 1999 từng theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thời học phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, sau đó thi lấy chứng chỉ IELTS 8.0. Cô cũng là MC song ngữ cho nhiều chương trình, có khả năng chơi piano, guitar...

Hoa hậu Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022.

Đầu năm 2024, Mai Phương đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ. Dù nỗ lực hết mình và được kỳ vọng, cô chỉ dừng lại ở Top 40.

Sau khi trở về từ Miss World, Mai Phương tập trung cho việc học và ưu tiên những lịch trình cá nhân. Tháng 8/2024, Hoa hậu Mai Phương thông báo rời công ty Sen Vàng để chuyển sang đơn vị quản lý khác cùng với nhiều nghệ sĩ như Thu Phương, Phương Mỹ Chi, Lan Khuê và DTAP. Cô cho biết đang có kế hoạch mới để phát triển bản thân, song song với việc học tập.

Từ đó, Mai Phương chọn cách sống khá kín tiếng, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại các sự kiện giải trí và sức hút không còn được như trước. Với nhiều tài lẻ như hát, nhảy, chơi đàn... và tình yêu nghệ thuật, Mai Phương cho biết cô muốn mang tới hình ảnh một hoa hậu đa năng.

Mai Phương thay đổi với hình ảnh cá tính khi trở thành ca sĩ.

Cuối năm 2025, người đẹp tái xuất với danh xưng ca sĩ. Thời gian qua, nàng hậu xuất hiện với hình ảnh mới mẻ, cá tính hơn trong lĩnh vực ca hát và nghệ thuật biểu diễn.

Á hậu Bảo Ngọc đăng quang quốc tế

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, từng theo học tại Đại học Quốc gia TP.HCM và có chứng chỉ IELTS 8.0. Sau khi trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, cô đi thi Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022.

Trải qua các phần thi, Bảo Ngọc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cô trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên giành vương miện ở cuộc thi nhan sắc có tuổi đời 50 năm này.

Bảo Ngọc giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Trở về nước, Bảo Ngọc nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Người đẹp ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình trong làng giải trí, liên tục xuất hiện trong các sự kiện lớn.

Mỹ nhân Cần Thơ cũng nổi tiếng với việc truyền cảm hứng học tập và cống hiến đến giới trẻ. Cô là Đại sứ Toàn cầu của Ngày Trái đất ở Việt Nam, Đại sứ Thanh niên và Khí hậu, thúc đẩy quan hệ đối tác vì các sáng kiến hành động ở Đồng bằng sông Cửu Long cùng với Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, USAID và Đại sứ quán Anh.

Bảo Ngọc được đánh giá là nàng hậu tri thức.

Nhờ thành tích nổi bật, Bảo Ngọc cũng được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World lần thứ 73, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026.

Á hậu Phương Nhi trở thành con dâu tỷ phú giàu nhất Việt Nam

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Năm 2022, cô giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss World Vietnam. Thời điểm đó, người đẹp gây ấn tượng bởi nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo "không tì vết" và được nhiều người gọi là "thần tiên tỷ tỷ".

Với lợi thế về ngoại hình, mỹ nhân sinh năm 2002 nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả. Sau cuộc thi, cô liên tục được mời tham gia các sự kiện lớn nhỏ, mời trình diễn thời trang hay làm đại sứ thương hiệu.

Phương Nhi được nhiều người gọi là "thần tiên tỷ tỷ".

Năm 2023, Phương Nhi đại diện Việt Nam tham gia Miss International và dừng chân ở Top 15 chung cuộc. Sau đó, cô còn lọt vào Top 20 đề cử giải thưởng “Vẻ đẹp vượt thời gian” của chuyên trang sắc đẹp Missosology.

Thời điểm đại diện Việt Nam thi Miss International 2023, Phương Nhi bảo lưu kết quả đại học để tập trung cho cuộc thi. Sau khi trở về, cô trở lại học tập và khá kín tiếng trước truyền thông.

Đầu năm 2025, Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn trai ở Thanh Hóa. Ông xã Phương Nhi là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hai người đã gắn bó một thời gian khá dài trước khi công khai quan hệ. Từ đó đến nay, Phương Nhi thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động quan trọng của gia đình chồng.

Phương Nhi trở thành con dâu tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Hôm 22/1, Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng đã lần lượt tổ chức lễ Hằng thuận và lễ Vu quy. Các nghi lễ này diễn ra trong không khí ấm cúng, trang nghiêm, giới hạn trong phạm vi gia đình và những người thân thiết nhất.

Tối cùng ngày, cặp đôi tổ chức lễ cưới trên một hòn đảo do tập đoàn của gia đình quản lý. Không gian tiệc cưới riêng tư, sang trọng và được thắt chặt an ninh.

Sau khi lập gia đình, Phương Nhi chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông.