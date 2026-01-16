Á hậu Phương Nhi trước khi cưới chồng

(VTC News) -

Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân kín tiếng, Á hậu Phương Nhi có khoảng bốn năm hoạt động showbiz khá sôi nổi, ghi dấu ấn bằng hình ảnh trong trẻo, học vấn nổi bật.

Á hậu Phương Nhi

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Thời điểm đăng quang, cô vẫn là sinh viên năm hai chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,70 m, số đo 80-57-88 cm cùng gương mặt hài hòa, nụ cười sáng. Phương Nhi nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Không chỉ xinh đẹp, Phương Nhi cũng được đánh giá là một trong số những nàng hậu sở hữu trình độ học vấn tốt. Thời trung học, Phương Nhi từng nhiều năm liền trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa. Khi thi tốt nghiệp THPT, Phương Nhi đạt 25,6 điểm. Trong đó, môn Toán đạt 8,6 điểm, ngoại ngữ đạt 8 điểm và nổi trội nhất là môn Văn lên đến con số 9 điểm.

Với thành tích này, người đẹp thi đỗ vào chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Cô có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội như Dự án Khuyến học Đom Đóm, Talkshow TEDx... Cô cũng là thành viên ban Truyền thông - Kỹ thuật của CLB Tổ chức Sự kiện trường Đại học Luật Hà Nội.

Sau Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi bước vào showbiz nhưng không chọn cách hoạt động dồn dập. Cô xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, hạn chế phát ngôn gây chú ý và tránh xa các ồn ào đời tư. Trong thời gian này, Phương Nhi hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực người mẫu ảnh, trình diễn thời trang và tham dự các sự kiện văn hóa – giải trí lớn nhỏ.

Không ít thương hiệu áo cưới mời cô làm “nàng thơ” bởi vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần.

Người đẹp từng thừa nhận bản thân nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông khi "luôn thu mình trong thế giới riêng". Cô thi hoa hậu để thay đổi chính mình. Sau cuộc thi, cô tự thấy mình không còn rụt rè nhờ rèn luyện, học tập, nỗ lực từng ngày, trau dồi các kỹ năng.

Với lợi thế gương mặt đẹp và phong thái dịu dàng, Phương Nhi thường được các nhà thiết kế lựa chọn cho vị trí mở màn hoặc vedette tại nhiều show thời trang. Không ít thương hiệu áo cưới mời cô làm “nàng thơ” bởi vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần đúng với tinh thần các bộ sưu tập. Phong cách thời trang của Phương Nhi giai đoạn này chủ yếu là những thiết kế mềm mại, màu sắc tươi sáng, được nhận xét phù hợp với độ tuổi và hình ảnh á hậu mà cô theo đuổi.

Á hậu Phương Nhi từng tham gia MV " Vượt qua Everest" của ca sĩ Isaac.

Bên cạnh thời trang, Phương Nhi còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Năm 2022, cô lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong MV Vượt qua Everest của ca sĩ Isaac.

Sản phẩm giúp Phương Nhi có thêm trải nghiệm trước ống kính, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh, tránh việc bị đóng khung trong vai trò một á hậu chỉ gắn với thảm đỏ và sàn diễn.

Ca sĩ Isaac từng nhận xét Phương Nhi không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mà còn thông minh, tiếp thu nhanh khi làm việc.

Phương Nhi lọt vào Top 15 Miss International tại Nhật Bản vào năm 2023.

Năm 2023 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Phương Nhi khi cô đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Nhật Bản.

Người đẹp lọt vào Top 15 chung cuộc và được đánh giá là một trong những đại diện Việt Nam thể hiện ổn định, chỉn chu. Sau cuộc thi, Phương Nhi còn được chuyên trang Missosology đề cử vào Top 20 “Vẻ đẹp vượt thời gian 2023”.

Song song với các hoạt động giải trí, Phương Nhi duy trì hình ảnh một á hậu gắn với cộng đồng. Cô tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, dự án hỗ trợ trẻ em nghèo, học sinh vùng cao, cũng như các hoạt động truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Á hậu Phương Nhi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng.

Đầu năm 2025, Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng – con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tổ chức lễ ăn hỏi. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận bởi trước đó, mối quan hệ của cả hai được giữ kín trong thời gian dài trước khi công khai.

Được biết, Phương Nhi và Minh Hoàng đã gắn bó trong thời gian dài trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu từ khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2023, tức vài tháng trước khi cô thi Miss International tại Nhật Bản.

Sau khi trở về Việt Nam vào tháng 11/2023, cặp đôi chính thức xác định quan hệ. Kể từ đó, Phương Nhi chọn lối sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22 và 23/1 tại Nha Trang.

Từ sau lễ ăn hỏi, Phương Nhi dần rút khỏi showbiz, xóa các tài khoản mạng xã hội cá nhân và không còn xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Người đẹp chỉ xuất hiện trong một số hoạt động kinh doanh và sự kiện của gia đình chồng. Hồi tháng 10/2025, cô được thông báo làm cổ đông tại công ty con của Vingroup, sở hữu 1% vốn.

Theo kế hoạch, Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22 và 23/1 tại Nha Trang. Sau cưới, người đẹp sẽ tập trung cho cuộc sống hôn nhân đồng thời hỗ trợ chồng kinh doanh.