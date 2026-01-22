Ảnh cưới lãng mạn của Á hậu Phương Nhi và chồng doanh nhân

Trước thềm lễ cưới diễn ra hôm nay (22/1) tại Khánh Hòa, bộ ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi cùng chồng doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng được hé lộ. Loạt ảnh được thực hiện từ nhiều tuần trước, theo tinh thần nhẹ nhàng, kín đáo nhưng giàu cảm xúc.
Trong bộ ảnh, cô dâu – chú rể lựa chọn những hình ảnh đời thường, gần gũi. Phương Nhi diện váy cưới đính hoa tinh tế, khoe vẻ đẹp mong manh, trong trẻo. Cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp mang phong cách cổ điển.
Ở một số khung hình khác, cặp đôi tạo dáng bên cây đàn piano – chi tiết gợi nhắc đến sở thích yêu âm nhạc của cả hai. Cặp đôi từng cùng nhau xem concert của G-Dragon tại Hưng Yên vào cuối năm 2025.
Đáng chú ý, loạt ảnh đầu tiên được hé lộ còn có sự xuất hiện của linh vật năm Bính Ngọ. Phương Nhi diện váy ren xuyên thấu, tạo dáng trên lưng ngựa, trong khi chú rể lựa chọn trang phục đồng điệu, mang đến tổng thể hài hòa, tinh tế.
Những ngày qua, một vài hình ảnh trong bộ ảnh cưới đã được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng
Bộ ảnh còn có những khoảnh khắc lãng mạn giữa khu vườn xuân, nơi cô dâu chú rể lưu giữ nét hạnh phúc giản dị trước ngày trọng đại.
Hôn lễ của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1 tại Nha Trang.
Hơn một năm qua, Phương Nhi gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Người đẹp chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số sự kiện cùng gia đình chồng. Sau khi kết hôn, người đẹp sẽ dành thời gian cho hôn nhân và hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.