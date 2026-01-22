Ảnh cưới lãng mạn của Á hậu Phương Nhi và chồng doanh nhân

Hơn một năm qua, Phương Nhi gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Người đẹp chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số sự kiện cùng gia đình chồng. Sau khi kết hôn, người đẹp sẽ dành thời gian cho hôn nhân và hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.