Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 8/1/2026 - XSBTH 8/1

XSBTH 8/1. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 8/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 8/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 8/1/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 8/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 8/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.