Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/12/2025 - XSBTH 18/12

XSBTH 18/12. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 18/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/12/2025 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 18/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.