XSBTH 13/11. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 13/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 13/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 13/11/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 13/11/2025

Xem thêm KQXS Bình Thuận các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBTH 6/11, kết quả xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 6/11/2025

XSBTH 6/11, kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 6/11/2025.

- XSBTH 30/10/2025

XSBTH 30/10, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 30/10/2025.

- XSBTH 23/10/2025

XSBTH 23/10, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 23/10/2025.

- XSBTH 16/10/2025

XSBTH 16/10, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 16/10/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 13/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.