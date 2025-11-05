Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 6/11/2025 - XSBTH 6/11

XSBTH 6/11. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 6/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 6/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 6/11/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 6/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400 ngàn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 ngàn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 ngàn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: Sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé trúng giải phụ đặc biệt), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ 4 thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ 6 thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 6/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.