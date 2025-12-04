Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/12/2025 - XSBTH 4/12

XSBTH 4/12. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 4/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/12/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 4/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Lịch quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ 3: Lịch quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- Thứ 4: Lịch quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Thứ 5: Lịch quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Thứ 6: Lịch quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Thứ 7: Lịch quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.